Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ

6-7 декабря в Милане пройдёт очередное, 25-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором примет участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

В иерархии руководящих органов ОБСЕ СМИД занимает второе место после саммита и созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Он рассматривает ход выполнения ранее принятых решений и определяет задачи на среднесрочную перспективу. СМИД также служит площадкой для политического диалога государств-участников. Решения, принимаемые в ОБСЕ, не имеют юридической силы и носят характер политических обязательств.

Заседания СМИД, как правило, проходят в стране, которая председательствует в ОБСЕ в текущем году. В 2018 году эти функции выполняет Италия. В 2019 году председательство перейдёт к Словакии.

Открыты для конструктивной работы над всеми проектами министерских документов, которых выдвинуто более 20. При согласовании текстов наши эксперты руководствуются требованиями российского законодательства, международно-правовыми обязательствами и национальными интересами России.

Наш практический вклад в СМИД – четыре проекта решений, подготовленных совместно с союзниками:

– о повышении роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков (все страны ОДКБ),

– о свободном доступе СМИ к информации (в соавторстве с Казахстаном и Киргизией),

– о наращивании усилий ОБСЕ по предупреждению терроризма и противодействию ему (распространен под «шапкой» итальянского председательства ОБСЕ),

– о защите языковых и образовательных прав национальных меньшинств.

«На полях» СМИД в Милане планируется насыщенная программа двусторонних переговоров Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с министрами иностранных дел государств-участников, стран-партнеров, руководством ОБСЕ и других международных организаций. Перед началом СМИД намечена традиционная встреча мининдел стран ОДКБ.

Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ как площадки для равноправного диалога, повышение ее роли в европейских и международных делах. Нашей общей стратегической целью остается выполнение поручения саммита Организации в Астане 2010 года о построении сообщества равной и неделимой безопасности, а текущей задачей – восстановление доверия.

Исходя из этого, поддерживаем усилия Генерального секретаря ОБСЕ Т.Гремингера, направленные на формирование позитивной объединительной повестки дня, использование платформы Организации для восстановления доверия между государствами и налаживания партнерства между интеграционными объединениями.

В военно-политическом измерении ОБСЕ продолжаем участвовать в «структурированном диалоге» по вызовам и рискам безопасности. Его главной целью считаем деэскалацию военно-политической ситуации в Евро-Атлантике и подготовку условий для работы по контролю над вооружениями. Большое значение имеют контакты между военными в рамках этого формата.

Выступаем за повышение профиля ОБСЕ в борьбе с транснациональными угрозами – терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оргпреступностью, вызовами в киберпространстве. В России успешно осуществляется проект ОБСЕ по обучению наркополицейских из Афганистана и Сербии на базе учебных центров МВД России в Домодедово, Воронеже и Санкт-Петербурге.

Значительный объединительный потенциал заложен в работе по укреплению экономической взаимосвязанности и сопряжению интеграционных процессов. «Платформа кооперативной безопасности», принятая в ОБСЕ в 1999 году по инициативе ЕС, – хорошая основа для взаимодействия между ЕАЭС и Евросоюзом с выходом в долгосрочной перспективе на формирование Большого евразийского партнерства.

Для укрепления единства гуманитарного пространства Евро-Атлантики важно продвигать в ОБСЕ такие объединительные темы, как защита традиционных ценностей, обеспечение социально-экономических и культурных прав, защита нацменьшинств и детей, борьба с неонацизмом и фальсификацией истории. Требуется повышенное внимание к языковым, образовательным и религиозным правам граждан, особенно в свете политики властей Украины и стран Прибалтики. Недопустимо навязывать неолиберальные подходы, по которым в ОБСЕ нет консенсуса, в том числе, наделять особыми правами отдельные группы граждан, такие как ЛГБТИ, правозащитники и блогеры.

В свете бедственного положения христиан в регионе БВСА сохраняет актуальность выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года о разработке двух отдельных деклараций по защите христиан и мусульман. Непонятна позиция некоторых стран, которые этому препятствуют.

Вызывают тревогу попытки фрагментировать информационное пространство в регионе ОБСЕ. Под предлогом борьбы с пропагандой в некоторых странах де-факто вводится цензура, формируются «белые» и «черные» списки СМИ. Указываем на эту опасную тенденцию Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезиру.

Поддерживаем усилия ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины. Безальтернативной основой его урегулирования является минский «Комплекс мер» и другие договоренности, достигнутые между сторонами в Контактной группе. Их выполнение саботируется Киевом. Совместно со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ М.Сайдиком и координаторами четырех рабочих подгрупп Контактной группы содействуем прямому диалогу между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском.

Внимательно следим за работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Выступаем за полное и объективное отражение в ее отчётах ситуации в Донбассе и на остальной территории Украины. Ожидаем сводных тематических докладов о жертвах среди мирного населения Донбасса и разгуле национал-радикалов на Украине.

Еще в сентябре 2017 года Россия представила в СБ ООН проект резолюции по развертыванию миссии ООН по содействию охране наблюдателей СММ. Эта миссия может иметь своей целью исключительно поддержку реализации минского «Комплекса мер».

Удовлетворены работой Миссии наблюдателей ОБСЕ на погранпереходах «Донецк» и «Гуково» российско-украинской границы. Она объективно докладывает о передвижениях через границу в соответствии с мандатом. Попытки политизации ее деятельности недопустимы.

ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учёте интересов сторон конфликта.

Поддерживаем усилия итальянского председательства ОБСЕ по укреплению средиземноморского измерения работы Организации. Это важно для реализации задач по борьбе с терроризмом и преодолению последствий миграционного кризиса в странах Евросоюза. ОБСЕ способна внести вклад в анализ первопричин этого кризиса. Необходимо укреплять потенциал Организации на этом направлении, активизировать взаимодействие со средиземноморскими партнерами ОБСЕ.

ОБСЕ следует уделять больше внимания Балканам с учетом роста этно-конфессиональной напряженности, радикализации, проблемы иностранных террористов-боевиков. Миссии и институты Организации должны работать в рамках мандатов, не заниматься обслуживанием задач встраивания стран региона в евроатлантические структуры. Неприемлемы попытки приглашать Косово в качестве «государства» к участию в мероприятиях ОБСЕ. Наша позиция по Косово остается неизменной и опирается на международно-правовые рамки, зафиксированные резолюцией 1244 СБ ООН. Косовская проблема может быть урегулирована только мирным путем, на основе диалога Белграда и Приштины.

Продолжаем усилия по реформе ОБСЕ, исправлению географических и тематических дисбалансов в ее деятельности. Выступаем за разработку ее Устава, укрепление межгосударственных основ, правила консенсуса, принятие процедур работы институтов и миссий, наведение порядка в кадровых и финансовых делах, в первую очередь, внебюджетной проектной деятельности.

Давно назрела оптимизация мероприятий человеческого измерения ОБСЕ. Игнорирование этой проблемы привело к тому, что такие встречи стали собираться с нарушением Правил процедуры ОБСЕ, без утвержденной повестки дня и сопровождаться бойкотами, скандалами и даже драками.

Продолжаем настаивать на реформе работы БДИПЧ по наблюдению за выборами, которая основана на «двойных стандартах». Считаем, что за выборами надо наблюдать, во-первых, во всех без исключения странах ОБСЕ, во-вторых, везде одинаково и, в-третьих, на основе единых правил, которые должны быть разработаны не БДИПЧ, а директивными органами Организации.