О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с участниками научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего». На мероприятие были приглашены более 70 молодых специалистов по международным отношениям, политологов и экспертов из России, Азербайджана, Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Македонии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Черногории и Южной Осетии.

Программа «Диалог во имя будущего» проводится фондом с 2011 года и представляет собой многодневную серию лекций, семинаров, круглых столов и встреч молодых специалистов с ведущими представителями политических, научных и культурных кругов, а также государственных органов, в том числе МИД России. Ключевой темой мероприятия в 2018 г. стала подготовка нового поколения общественных деятелей к глобальным международным вызовам.