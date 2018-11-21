О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с заместителем Гендиректора МИД Израиля А.Баром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Генерального директора Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-израильского диалога в ООН. Была выражена обоюдная заинтересованность в его конструктивном развитии с использованием имеющегося потенциала.

Особое внимание было уделено обсуждению конфликтов на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на проблематику БВУ, а также ситуацию в Сирии и Ливане. С российской стороны была подтверждена приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе.