О подготовке к реализации российско-грузинского соглашения

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

С удовлетворением отмечаем подвижки в деле практической реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 г. Как явствует из полученного нами официального уведомления швейцарской стороны, 30 ноября Правительство Грузии, наконец, перечислило мониторинговой компании SGS средства в счёт оплаты её работы на грузинской территории. Российская сторона свои аналогичные финансовые обязательства в отношении SGS выполнила ещё в июне с.г.

Таким образом, 30 ноября 2018 г. начался трехмесячный технический подготовительный период, по завершении которого представители швейцарской компании приступят к мониторингу на трёх грузинских и трёх российских таможенных терминалах. Надеемся, что Соглашение 2011 г., крайне важное для региональной торговли, будет реализовано без дальнейших проволочек.