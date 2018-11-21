О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с членом Палаты депутатов Ливанской Республики, бывшим Председателем Совета министров Ливана Наджибом Микати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял члена Палаты депутатов Ливанской Республики, бывшего Председателя Совета министров Ливана Наджиба Микати.

В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ливане, Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом.

С.В.Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливанской Республики, подчеркнул, что в Москве исходят из необходимости решения насущных вопросов ливанской национальной повестки дня исключительно в правовом поле, путем конструктивного диалога между ведущими политическими силами страны, а также недопустимости внешнего вмешательства в ее внутренние дела.

Были затронуты некоторые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливанских отношений.

В тот же день углублённые консультации с Н.Микати провел специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.