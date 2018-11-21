Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече «Диалог во имя будущего», Москва, 4 декабря 2018 года

Добрый день!

Очень рад вас видеть в нашем Министерстве. Мы активно поддерживаем деятельность Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова и Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М.Примакова по продвижению «Диалога во имя будущего». Этот формат нацелен на то, чтобы молодежь из самых разных стран могла общаться, получать информацию из разных источников о том, что происходит в сфере внешней политики, чтобы вы могли друг с другом встречаться, высказывать свое мнение, слушать мнения других и пытаться нащупать то, что является главной задачей дипломатии – общее согласие, баланс интересов. Чем лучше и глубже вы будете понимать происходящие события, чем лучше вы будете знать о позициях основных участников международных отношений, тем будет лучше для всего мирового сообщества. Сейчас, как никогда, в мире ощущается дефицит конструктивных подходов, позиций, нацеленных на формирование общего видения того, как нам двигаться дальше, не только в отношении конкретных конфликтных ситуаций, которые требуют своего решения и урегулирования, но и в гораздо более широком концептуальном плане – общего видения того, куда движется мир и какими методами он будет регулироваться.

Проблемы становятся глобальными. Взаимосвязанность налицо. Уже нельзя спрятаться от тех или иных рисков внутри национальных границ. Терроризм, наркопреступность, другие виды организованной преступности, угроза распространения оружия массового уничтожения, риски для мировой торговой системы, попытки уходить от универсальных форматов, где вырабатывается консенсус, и подменять их односторонними действиями – шантажом, санкциями, экстерриториальным применением национального законодательства – на самом деле губительны для развития человечества и насаждают конфронтацию. Может быть, кто-то за счет этих попыток будет решать свои сиюминутные задачи повышения ВВП, расширения количества рабочих мест, улучшения торгового баланса, но в долгосрочном плане все это скажется очень негативно. Поэтому необходимо понимать, что действия в угоду собственной сиюминутной выгоды могут оказаться губительными, в том числе и в долгосрочном плане, для тех, кто их предпринимает.

Мы с вами сегодня будем говорить обо всем, что вас интересует. Я знаю, что здесь представлены и страны постсоветского пространства, и европейские страны. Буду очень рад послушать вас, прежде всего, чтобы лучше понимать, что интересует сегодняшнюю молодежь.