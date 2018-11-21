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4.12.1816:18 Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги

2330-04-12-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги.

Состоялось подробное обсуждение кризисных ситуаций в Африке с акцентом на важность миротворческих и посреднических усилий африканских региональных и субрегиональных организаций. Подчеркивалась необходимость укрепления взаимодействия между ООН и Афросоюзом в деле предотвращения и урегулирования конфликтов на континенте, в т.ч. при проведении операций по поддержанию мира.

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