О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Министром по делам правительства, Советником по национальной безопасности Союзного правительства Республики Союз Мьянма Таун Туном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Министром по делам правительства, Советником по национальной безопасности Союзного правительства Мьянмы Таун Туном, прибывшим в Россию в качестве Специального представителя Государственного советника Республики Союз Мьянма.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и развития взаимодействия по актуальным международным и региональным проблемам, в том числе в рамках ООН.