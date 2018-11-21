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4.12.1812:52 Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Министром по делам правительства, Советником по национальной безопасности Союзного правительства Республики Союз Мьянма Таун Туном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Министром по делам правительства, Советником по национальной безопасности Союзного правительства Мьянмы Таун Туном, прибывшим в Россию в качестве Специального представителя Государственного советника Республики Союз Мьянма.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и развития взаимодействия по актуальным международным и региональным проблемам, в том числе в рамках ООН.

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