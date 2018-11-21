О заседании СБ ООН, посвященном обсуждению гуманитарной ситуации в Сирии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 ноября Совет Безопасности ООН провел очередное открытое заседание, посвященное гуманитарной ситуации в Сирии. Выступая перед членами Совета, представитель Секретариата ООН привлекла внимание к инциденту в Алеппо с обстрелом жилых кварталов минами с хлором, в результате чего имеются многочисленные пострадавшие, которым оказывается помощь при участии Всемирной организации здравоохранения, а также доложила о доставке гуманитарной помощи в лагерь ВПЛ Рукбан 3-8 ноября, отметив, что это произошло после одобрения правительством Сирии и при содействии России и США. При этом представителем Секретариата не было сказано ни слова об отсутствии законных оснований американского присутствия в зоне расположения лагеря. Были отмечены шокирующие условия пребывания людей в лагере и желание подавляющего большинства его обитателей поскорее вернуться в свои дома.

Отдельно указывалось на серьезные гуманитарные проблемы населения в районе интенсивных боевых действий вокруг н.п. Хаджин, где ведомая американцами «коалиция» с октября наносит авиаудары по очагу сопротивления ИГИЛ. По данным ООН, имеются многочисленные убитые и раненые среди мирного населения. 6 тыс. человек стали вынужденными переселенцами.

Серьезную озабоченность всемирной организации вызывают и сообщения о том, что в ряде городов сирийского северо-востока, особенно в Камышлы и Хасеке, местные органы самоуправления не допускают к учебе в школе десятки тысяч детей, задерживая на блок-постах школьные автобусы, когда те направляются в школы, где преподавание ведется на арабском языке.

Российская делегация привлекла внимание к итоговому заявлению 11-й Международной встречи по Сирии в Астане, где, в частности, адресован призыв к ООН увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок и восстановление объектов социальной инфраструктуры. Отдельно отмечены усилия Всемирной организации здравоохранения, страновая команда которой подготовила «Общесирийский план операций на 2019 год», нацеленный на восстановление потенциала местных властей в оказании медицинской помощи.

Пока же, к сожалению, в отношении Сирии продолжают действовать введенные странами Запада незаконные односторонние санкции, существенно тормозящие эти важные процессы.

С российской стороны также была выражена обеспокоенность ростом количества нарушений режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Идлиб», особенно в свете обстрела Алеппо химическими боеприпасами. Подчеркнуто, что важность устойчивого прекращения огня не отменяет необходимости продолжения эффективной борьбы с терроризмом.

Констатирована набирающая темпы тенденция возвращения беженцев и ВПЛ к своим домам. Из Ливана и Иордании в среднем за сутки прибывает до тысячи человек. Сирийские власти в пределах имеющихся возможностей прилагают значительные усилия, с тем чтобы создать своим гражданам благоприятные условия. Вносятся полезные коррективы на законодательном уровне.

Все больше свидетельств того, что военная операция в районе Хаджина в провинции Дейр-эз-Зор, заявленная в качестве антиигиловской, не наносит существенного урона террористам. Вместо этого её жертвами раз за разом становятся мирные жители, и это все сложнее отрицать. К сожалению, со стороны ООН нет также реакции и на факты обнаружения массовых захоронений жертв воздушных бомбардировок «коалиции» в Ракке.

Крайне неблагополучной остается ситуация в лагере «Рукбан». Состоявшаяся в начале ноября гуманитарная операция была неудовлетворительной с организационной точки зрения. Представители ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца не были допущены внутрь оккупированной американскими военными 55-километровой зоны вокруг базы «Ат-Танф». Распределением помощи занимались боевики вооруженной группировки «Магавир ас-Саура». В отсутствие необходимого контроля значительная часть гуманитарного содействия не дошла до тех, кто в нём нуждался. Далеко не все смогли пройти вакцинацию, так как она осуществлялась на удалении от лагеря. Именно США несут полную ответственность за положение гражданских лиц в этом районе, и они должны обеспечить безопасность гуманитарных операций в «Рукбане», не перекладывая выполнение этой задачи на незаконные вооружённые формирования.

Доставку и распределение гумпомощи следует осуществлять силами гумагентств ООН с привлечением авторитетных организаций, например Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца. Настоятельно призываем взвесить перспективы организации постоянного гуманитарного коридора к «Рукбану». А в целом следует нацеливаться на расформирование этого лагеря с расселением его обитателей. Решить проблему можно только путём прекращения оккупации вокруг «Ат-Танфа», а не разовыми гуманитарными акциями.

Одним из дискуссионных вопросов в ходе заседания стала ситуация вокруг продления мандата трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию в рамках временного механизма, введённого в 2014 году резолюцией 2165 Совета Безопасности ООН. Несмотря на настойчивые уверения ооновцев в его прозрачности, ее как не было, так и нет. На территории Сирии, в районах, не контролируемых правительством, всё отдано на откуп неким «третьим сторонам» и «партнёрам», о которых Совету Безопасности не сообщается.

Есть свидетельства того, что часть поступающей извне гуманитарной помощи изымается и складируется распоряжающейся в Идлибе «Джабхат ан-Нусрой» и её сателлитами. Группировки промышляют поборами на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения. Курируемые террористами «местные органы» облагают данью крестьян и предпринимателей.

Сегодня обстановка «на земле» в Сирии существенно изменилась, и при продлении мандата мы будем это учитывать.