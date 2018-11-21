О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности С.Шерги

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял Комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаила Шерги, находящегося в Москве с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития российско-африканских отношений. При этом была отмечена существенная активизация политического взаимодействия между Россией и Африканским союзом, конструктивная деятельность которого в качестве ведущей организации Африканского континента пользуется твердой поддержкой со стороны Москвы.

Была также обсуждена проблематика противодействия распространению террористической угрозы и разблокирования кризисов в Африке с акцентом на ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и на Африканском Роге. С российской стороны приветствовались посреднические усилия Африканского союза, предпринимаемые в координации с ООН в интересах скорейшего урегулирования внутриливийского конфликта.

В тот же день в МИД России развернутые консультации с С.Шерги провел специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.