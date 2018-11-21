Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России C.B.Лаврова на Международном форуме добровольцев, Москва, 3 декабря 2018 года

Дорогие друзья,

Рад возможности выступить перед участниками международного форума добровольцев – активными и инициативными людьми. Как я понимаю, здесь не только мои сограждане, но и представители более чем 120 государств. Также рад приветствовать представителей международных организаций, которые занимаются поощрением волонтерского движения.

Хотел бы сразу сказать, что мы за последнее время воочию убедились в том, что у вас очень мощная и заразительная энергия. Неравнодушный подход к делу, готовность прийти на помощь превратили волонтёрское движение в важнейший фактор сплочения общества, инструмент решения насущных проблем в самых разных областях. Хотел бы выразить самое глубокое уважение вашим благородным усилиям.

То, что вы приехали на волонтерский съезд подтверждает открытость России. Мы неизменно готовы к развитию самого широкого сотрудничества с зарубежными партнерами на всех географических направлениях и в любых форматах, разумеется, на основе учета и уважения интересов друг друга.

Россия последовательно отстаивает принципы международного права, прежде всего, фундаментальные принципы, закрепленные в Уставе ООН – такие, как равноправие народов, суверенитет, невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное урегулирование споров. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем отход от этих принципов со стороны целой группы государств. Они стремятся, если не обратить вспять, то затормозить объективный процесс формирования многополярного полицентричного мироустройства, который будет опираться не на один или два каких-то полюса, а на несколько крупных полюсов, которые сейчас объективно формируются.

Создаются мощные центры экономического роста и финансового влияния. А с ними приходит и способности воздействовать на политические отношения на международной арене. Вот этот процесс как раз хотят затормозить, сохранить систему, которая исторически себя уже изжила. При этом пытаются подменить универсальные многосторонние структуры некими блоковыми механизмами, которые продвигают линию одной группы стран в ущерб интересам других. Тем самым подрывается принцип многосторонности, закрепленный, в том числе в Уставе ООН, и получивший очень широкое развитие за последующее десятилетие, особенно, после окончания «холодной войны». В этом смысле ваш форум подает пример подлинного диалога, в котором друг друга слушают и слышат, уважают мнение собеседника, в котором стремятся найти баланс интересов, а не навязать свою точку зрения партнерам.

Заинтересованы в расширении самых разных гуманитарных контактов. О том, как мы активно поддерживаем контакты между людьми, говорит, наверное, опыт проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и, конечно же, Чемпионата мира по футболу, в ходе которого российские города посетили миллионы иностранных болельщиков и гостей, воочию увидевших, чем живет современная Россия. И чем реальная картина происходящего в жизни российских граждан отличается от того, что зачастую можно прочесть в ангажированных СМИ.

Хотел бы искренне поблагодарить всех добровольцев, которые вложили свои силы и душу в помощь в организации этих крупных мероприятий в Российской Федерации. У меня нет сомнений, что накопленный опыт будет в полной мере использоваться волонтерским движением и в будущем как неотъемлемая часть того, что мы называем народной дипломатией. В 2020 г. мир будет отмечать – 75-летие Победы во Второй мировой войне. Для нас – это, прежде всего, Великая отечественная война. Сейчас Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» формирует «Международную волонтерскую команду 75-летия Победы», чтобы внести свой вклад в организацию мероприятий, посвященных этому великому юбилею. Рассчитываем, что к этой инициативе присоединятся волонтерские организации наших соотечественников за рубежом.

Знаю, что Генеральная Ассамблея ООН определила задачи интеграции добровольчества в дело мира и развития. В соответствии с этими решениями волонтерство уже стало важным инструментом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Мы знаем о вашем вкладе и высоко его ценим.

Ключевой структурой, содействующей глобальному добровольчеству, остается Программа добровольцев ООН (ДООН). Отрадно, что в ее в работе принимают участие волонтеры в 126 странах, где работают 30 учреждений ООН. Волонтеры активно помогают осуществлению проектов, нацеленных на укрепление мира и безопасности, защиту климата, оказание базовых услуг населению, в том числе в области первичного медико-санитарного обслуживания, борьбы с различными инфекциями, развития образования, сокращения масштабов нищеты многое другое.

Россия активно поощряет добровольческое движение. Сформирована сеть волонтерских объединений, запущены программы поддержки добровольчества. Нынешний год, как вам известно, был объявлен в нашей стране Годом добровольца. Заинтересованы в том, чтобы российские волонтеры были как можно шире представлены на многосторонних площадках, имели возможность наращивать взаимодействие и обмениваться опытом с коллегами из других стран.

В июле 2018 г. Министерство иностранных дел Российской Федерации и Программа добровольцев ООН (ДООН) подписали Соглашение о реализации совместного новаторского проекта в области добровольчества. Меморандум о финансировании предполагает участие 20 волонтеров из России в деятельности Организаций системы ООН по таким направлениям, как мирное урегулирование, создание партнерств в социальных областях, защита окружающей среды и многое другое. Прошедшие отбор россияне командированы в государства СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока сроком на один год. Надеюсь, когда они вернутся, то будут делиться своим опытом, и мы сможем поставить сотрудничество с ДООН на регулярную основу.

Еще одной инициативой по развитию волонтерского движения, поддержанной Министерством иностранных дел России, стал проект Программы развития ООН (ПРООН) «Укрепление волонтерского движения в СНГ». Для его финансирования создан специальный счет т.н. «молодежное окно» в рамках Трастового фонда Россия-ПРООН. Рассчитываем, что и этот конкретный проект поможет сплочению волонтерских организаций в странах СНГ.

Мы продолжаем вносить вклад в укрепление международного добровольчества, в том числе через подключение россиян к общим усилиям по выполнению Повестки-2030. В 2020 г. Россия будет представлять национальный обзор о прогрессе в выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР). К этой работе, помимо федеральных органов исполнительной власти, деловых и академических кругов, мы были бы рады подключить и волонтеров как неотъемлемую часть российского гражданского общества.

Дорогие друзья,

Мы являемся вашими соратниками в деле поддержания атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами. Всегда открыты к конструктивному диалогу с вами. Будем и далее поощрять ваши начинания.

В заключение хотел бы поздравить вас с предстоящим через пару дней – Международным днем добровольцев. Желаю всего самого доброго.

продолжение следует...