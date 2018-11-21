О вступлении в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Содружества Доминики о взаимных безвизовых поездках граждан от 28 сентября 2018 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января 2019 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Содружества Доминики, подписанное в Нью-Йорке 28 сентября 2018 года.

В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами действительных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Содружества Доминики, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных и общегражданских паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.

Граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством государства въезда.