О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря в МИД России состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским. Стороны подробно обсудили весь комплекс мер по оказанию многоплановой помощи и содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра.

Отдельно было рассмотрено текущее состояние дел с реализацией мер доверия в свете достигнутых между Кишиневом и Тирасполем договоренностей и итогов встречи Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат «5+2») в мае с.г.