О предстоящих российско-американских консультациях по вопросам мирного урегулирования в Афганистане

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 декабря спецпредставитель Президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России З.Н.Кабулов проведет в Москве консультации со спецпредставителем Госдепартамента США по афганскому примирению З.Халилзадом. В этот же день американского дипломата примет заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов.

Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами.