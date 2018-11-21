Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

3.12.1817:45 Новости

О предстоящих российско-американских консультациях по вопросам мирного урегулирования в Афганистане

2322-03-12-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

7 декабря спецпредставитель Президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России З.Н.Кабулов проведет в Москве консультации со спецпредставителем Госдепартамента США по афганскому примирению З.Халилзадом. В этот же день американского дипломата примет заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов.

Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами.

 

 

 

Карты

Россия в системе международных отношений