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Декабрь 2018
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5 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)03.12.18 2321-03-12-2018
О брифинге официального представителя МИД России 5 декабря 2018 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
5 декабря в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.
Начало - в 12:00.
Аккредитация до 15:00 4 декабря.
Вход – по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (тел. 8-(499)-244-35-83,
моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).
По вопросам аккредитации просьба обращаться в Пресс-центр (тел. 8-(499)-244-20-87, электронная почта pc.mid@yandex.ru).
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
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31.08.1820:54Заявление МИД России
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28.11.1818:37Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с Начальником Федерального департамента (министром) иностранных дел Швейцарии И.Кассисом, Женева, 28 ноября 2018 года