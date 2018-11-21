Интервью и ответы на отдельные вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин» «на полях» саммита «Большой двадцатки», Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018 года

Вопрос: Это очень необычный саммит «Большой двадцатки», как-то сразу много факторов. Не помню, чтобы такие приключения ждали Канцлера Германии А.Меркель для того, чтобы добраться до места встречи. Конечно, его омрачила и смерть бывшего Президента США Дж.Буша-старшего. Странная ситуация с Президентом России В.В.Путиным и Президентом США Д.Трампом и его реакцией на то, что произошло в Черном море.

Какие у Вас ощущения? Не испортило ли это саммит «Большой двадцатки»? Дало ли это возможность действительно глубоко проработать повестку?

С.В.Лавров: Мне кажется, что все эти обстоятельства, конечно же, наложили свой отпечаток на мероприятия, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе. Если говорить о повестке дня «Большой двадцатки», как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-либо существенным образом.

Как и в 2008 г., когда «двадцатка» впервые собралась на высшем уровне для того, чтобы обратиться к коренным проблемам мирового кризиса, который тогда охватил практически все страны, сейчас, мы также наблюдаем период трансформации в мировой экономике. Это, прежде всего, цифровая трансформация, небывалый всплеск протекционизма, вплоть до торговых войн, проблема суверенного долга многих стран, судьба многосторонней свободной торговой системы и многое другое. Отмечу также проблему надежности резервных валют и обязательства тех стран, которые ими обладают. Это все было главным в подготовке и в ходе дискуссий на саммите.

Я еще не упомянул методы санкций, введение заградительных, запретительных и наказующих пошлин, тарифов и т.д. - все это, конечно, обеспечило достаточно серьезный, противоречивый фон и существо дискуссий. Хорошо, что удалось принять итоговую Декларацию. Это лучше, чем ничего. Но, практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными. Это, наверное, совсем не связано с теми привнесенными событиями, о которых мы говорили.

Тем не менее, «Большая двадцатка» приняла достаточно полезные решения. Мы обозначили нашу позицию по цифровой экономике, о необходимости начать адаптацию к ней рынков занятости, труда и образования. Предложили наши оценки ситуации в области продовольственной безопасности. Россия как крупнейший производитель зерна играет все более весомую роль в этих вопросах.

Отдельно состоялась достаточно подробная дискуссия по вопросам миграции, беженцев, как подходить к этой относительно новой проблеме. В этой связи упомяну, что мы отмежевались от попыток навязать «Большой двадцатке» и всему мировому сообществу концепцию «равной ответственности» всех государств за судьбы тех беженцев, которые по разным причинам устремляются в те или иные страны в расчете найти там лучшую жизнь. Мы четко указали нашим коллегам, что первопричина нынешней беспрецедентной миграционной волны в Европе и других странах – безответственная политика грубого силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прежде всего, Ближнего Востока и Севера Африки. Наиболее серьезным фактором, конечно, стала агрессия против Ливии, уничтожившая эту страну и превратившая ее в «черную дыру», через которую на юг Африки потекли контрабандные вооружения, наркотики и другие формы организованной преступности. На север, прежде всего через Ливию, в Европу потекли те самые потоки беженцев, которые сейчас составляют серьезную проблему, в том числе внутри Европейского союза.

Затрону еще одну тему, по которой Российская Федерация активно выступала – борьба с терроризмом. Мы привлекли внимание к новому феномену: т.н. иностранные террористы-боевики, которые отправляются на заработки в Ливию, Сирию, Ирак и другие страны, в том числе и в «черную» Африку, а затем возвращаются либо на свою родину, либо в какие-нибудь третьи страны. Очень важно отслеживать перемещение этих опасных персонажей. Вот уже несколько лет действует созданный по инициативе России силами Федеральной службой безопасности банк данных таких иностранных террористов-боевиков. В его работе уже участвуют 42 спецслужбы из 35 стран, включая все страны БРИКС, Турцию, Республику Корея (если говорить о членах «Большой двадцатки»). Эта база данных весьма востребована. К ней присоединились Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК), Интерпол, Антитеррористический центр СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) и другие международные организации. Этот опыт мы активно продвигали в ходе саммита «Большой двадцатки», он вызвал живой интерес.

Вопрос: Удалось донести до наших европейских партнеров, что действительно произошло в Черном море (а не в Азовском, как они обычно пишут)? Нашу позицию они, наконец, услышали?

С.В.Лавров: Я думаю, что не услышать ее они не могли, потому что Президент России В.В.Путин на встречах с Президентом Франции Э.Макроном и Канцлером Германии А.Меркель лично, «на пальцах» показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты. К сожалению, провокаторы (а этой провокацией на двух катерах и одном буксире руководили два офицера Службы безопасности Украины) делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера. Он однозначно гласил: проникнуть скрытно в нейтральные воды; без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов. Президент России В.В.Путин лично рассказал об этом своим собеседникам. Я не услышал от них какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах.

Вопрос: Очень важно отметить совершенно иной уровень сотрудничества между Россией, Индией и Китаем. Есть ощущение, что внутри «двадцатки» в этот раз сложились уникальное взаимопонимание между тремя странами, которые составляют треть населения мира. У них абсолютно иная точка зрения, чем, скажем, у Америки и ее партнеров, которых легче называть «сателлитами».

С.В.Лавров: Саммит «Россия-Индия-Китай» (группа РИК, как мы ее называем) проходил впервые с 2006 г. Руководители трех наших стран договорились, что этот формат необходимо поддерживать, в том числе и встречами на высшем уровне на регулярной основе, в дополнение к министерским и экспертным контактам, которые за эти годы, в общем-то, и не прерывались. То, что объединяет наши страны, было подчеркнуто на встрече формата РИК. Прежде всего, это стремление не допускать развала многосторонних универсальных структур, которые функционируют на основе Устава ООН и заложенных в нем принципов – равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела. В целом, прозвучала нацеленность на отстаивание основ многосторонней, открытой экономической и торговой системы. Премьер-министр Индии Н.Моди четко высказался против тех санкций, которые все чаще применяются США в этой сфере в расчете на повышение конкурентоспособности и получение несправедливых конкурентных преимуществ.

Как я уже сказал, лидеры договорились продолжать встречи на высшем уровне и тем временем поручили министрам иностранных дел готовить для руководства стран РИК предложения о том, как сделать это сотрудничество более эффективным и продвигать его в новых областях.

Вопрос: Есть надежда на то, что теперь будет некое единое голосование в Совете Безопасности ООН тремя странами, полное понимание позиций между Россией, Индией и Китаем?

С.В.Лавров: Пока Индия не является постоянным членом СБ ООН, но она не раз избиралась на место непостоянного члена на два года. И в подавляющем большинстве случаев позиции у нас едины. Обращу внимание на то, что не только в СБ ООН, но и в целом в ООН при голосовании по принципиальным вопросам наши страны действуют с солидарных позиций.

Еще один пример, относящийся уже к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), связан со скандальным процессом, начатым там западными странами в грубейшее нарушение Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО). Когда они попытались наделить Технический секретариат по сути прерогативами Совета Безопасности, наши страны солидарно с другими единомышленниками выступили против. Все страны БРИКС стали соавторами заявления, которое жестко критикует подобного рода неправомерные действия и настаивает на том, чтобы все государства в полной мере уважали как саму Конвенцию, так и свои обязательства по ней. Я не случайно упомянул БРИКС, потому что Президент России В.В.Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин и Премьер-Министр Индии Н.Моди говорили о том, что наши три страны в известной степени являются «локомотивом» таких форматов как БРИКС, ШОС (теперь, когда к ней присоединилась Индия). Тот факт, что мы географически связаны своими территориями, политически, позиционно разделяем взгляды на ключевые проблемы мироустройства, а также заинтересованы в том, чтобы все споры урегулировались мирным путем, заинтересованы в свободной, открытой, справедливой торгово-экономической системе – все это делает нас союзниками по этим вопросам.

Вопрос: Все-таки состоялась краткая встреча Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа. А Госсекретарь США М.Помпео так и бегал от Вас? Или ему пришлось с Вами встретиться?

С.В.Лавров: Нет, естественно я за ним не гонялся. Ко мне он не обращался. Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию. Советник Президента США по национальной безопасности Дж.Болтон обращался к Помощнику Президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Ю.В.Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог. Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги.

Вопрос: Как я понимаю, ведутся очень интересные беседы по Сирии. России все-таки удается подвигнуть западные страны к реалистичному, российскому взгляду на решение сирийской проблемы.

С.В.Лавров: Не знаю, насколько удается подвигнуть их ближе к нашей позиции. Но то, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счету, тактики, становится все более очевидным. Равно как и становится очевидным, что на восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи. Там США пытаются сформировать квазигосударственные структуры, вливают сотни миллионов долларов на обустройство этих районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь, при этом отказываясь восстанавливать инфраструктуру на территориях, подконтрольных сирийскому Правительству. То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии, по-моему, это уже для всех очевидно. Хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные.

Частью их действий на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии, где они имеют своих спецназовцев и советников, является разыгрывание «курдской карты». Это очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, разумеется, в Турции). Об этом в последний день сессии «Группы двадцати» говорилось на встрече Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Т.Эрдогана. На этой встрече также была подтверждена договоренность по Идлибу. Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу. Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали.

Третий аспект сирийской темы - это политический процесс. Конституционный комитет, который сейчас формируется по инициативе трех стран-гарантов астанинского процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, является, по оценке подавляющего большинства стран, единственной работоспособной возможностью начать, наконец, выполнение резолюции 2254 СБ ООН, предполагающей необходимость для всех сирийцев сесть за стол переговоров и вырабатывать общие, обоюдоприемлемые для сирийских сторон подходы к тому, как они хотят жить в своей стране, как они хотят ее обустроить. Ровно это предусмотрено резолюцией упомянутой мною резолюцией СБ ООН. После достижения такого понимания имеется в виду принять новую конституцию и провести на ее основе выборы. Еще раз повторю, что в сферах борьбы с терроризмом, создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи, политического процесса мы не можем уже многие годы услышать разумной альтернативы тем идеям, инициативам, которые продвигает «астанинская тройка».

Вопрос: Когда пришла новость о смерти Дж.Буша-старшего, Президент России В.В.Путин выразил свои соболезнования и написал очень прочувствованное письмо. Дж.Буш-старший считал одной из своих главных неудач, что он допустил распад СССР. Встречались ли Вы с ним? Какие остались о нем воспоминания?

С.В.Лавров: Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах.

Прекрасно помню, как в 1991 г., если мне не изменяет память, в июне, Дж.Буш-старший был в Москве, потом поехал на Украину, где действительно выступал за то, чтобы все политические силы в СССР нашли в себе ответственность и чувство долга и сохранили бы страну, не создавая огромных, трагических проблем для миллионов граждан, которые в одночасье после того, как СССР все-таки распался, оказались в иностранных государствах.

Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку. Но среди хора «отвечающих моменту» комментариев я услышал один, который связан с Вашим вопросом относительно Дж.Буша-старшего и судьбы СССР. В день его смерти я смотрел «Си-Эн-Эн» и «Фокс Ньюс». Один из комментаторов сказал, что Дж.Буш-старший обрел свое место в истории благодаря тому, что помог М.С.Горбачеву осуществить «мягкую посадку» СССР. На самом деле, Дж. Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать «мягкую посадку». Он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот, о чем сегодня можно говорить с уверенностью.

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Вопрос: Как Вы считаете, провокация в Керченском проливе могла быть синхронизирована с отменой американской стороной встречи между президентами России и США?

С.В.Лавров: Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики. Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, Премьер-министр Великобритании Т.Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении.

Но мы уже хорошо знаем наших партнеров. Их адекватность в контексте решения актуальных, серьезных задач вызывает огромные вопросы. Есть настоящие, невымышленные угрозы – борьба с ними нисколько не выигрывает, когда эта задача приносится в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям.

Вопрос: Когда теперь может состояться полноценная встреча Президента России В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом?

С.В.Лавров: Даже не буду загадывать.