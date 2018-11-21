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30.11.1818:19 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем Председателя Совета министров Ливанской Республики Ж.Шаабаном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя Председателя Совета министров Ливанской Республики Ж.Шаабана.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане. Отмечен общий твердый настрой на дальнейшее углубление и расширение всего спектра традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая наращивание взаимовыгодного партнерства в сферах экономики, инвестиций, обороны и безопасности, культуры, экологии и гуманитарных обменов.

С российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана, недопустимости внешнего вмешательства в его внутренние дела.

При этом была также высказана надежда на скорейшее завершение формирования нового состава правительства Ливанской Республики.

 

 

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