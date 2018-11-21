О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем Председателя Совета министров Ливанской Республики Ж.Шаабаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя Председателя Совета министров Ливанской Республики Ж.Шаабана.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане. Отмечен общий твердый настрой на дальнейшее углубление и расширение всего спектра традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая наращивание взаимовыгодного партнерства в сферах экономики, инвестиций, обороны и безопасности, культуры, экологии и гуманитарных обменов.

С российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана, недопустимости внешнего вмешательства в его внутренние дела.

При этом была также высказана надежда на скорейшее завершение формирования нового состава правительства Ливанской Республики.