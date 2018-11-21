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30.11.1818:18 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетской внешнеполитической координации с акцентом на поддержание активного доверительного диалога по актуальной ближневосточной и африканской проблематике.

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