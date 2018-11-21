Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

30.11.1817:20 Новости

Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос СМИ «на полях» саммита «Большой двадцатки», Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018 года

2317-30-11-2018

Вопрос: Как Вы оцениваете поведение Президента США Д.Трампа?

С.В.Лавров: Не мне оценивать поведение президентов. Я исхожу из того, что в свойственном ему стиле Д.Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Сомневаюсь, что этот шаг будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Естественно, «насильно мил не будешь». Если внутренняя ситуация в стране и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает Президенту США развивать нормальные отношения с Президентом России, в пользу чего мы многократно высказывались, то мы будем ждать нового случая.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений