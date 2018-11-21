Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос СМИ «на полях» саммита «Большой двадцатки», Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018 года

Вопрос: Как Вы оцениваете поведение Президента США Д.Трампа?

С.В.Лавров: Не мне оценивать поведение президентов. Я исхожу из того, что в свойственном ему стиле Д.Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Сомневаюсь, что этот шаг будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Естественно, «насильно мил не будешь». Если внутренняя ситуация в стране и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает Президенту США развивать нормальные отношения с Президентом России, в пользу чего мы многократно высказывались, то мы будем ждать нового случая.