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30.11.1815:11 Новости

О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Секретаря Ватикана по отношениям с государствами А.Камиллери

2315-30-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 ноября в Москве состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Секретаря Ватикана по отношениям с государствами (Министра иностранных дел) А.Камиллери.

Было выражено взаимное удовлетворение высоким уровнем и поступательным развитием российско-ватиканского диалога как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквами.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в рамках многосторонних форматов (ООН, ОБСЕ), ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке и других регионах мира, а также проблематику защиты христиан в зонах конфликтов.

При рассмотрении вопросов двустороннего сотрудничества особое внимание было уделено дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы отношений, укреплению связей в области образования, науки и здравоохранения.

Подтверждена важность продолжения регулярного обмена мнениями и согласования позиций по широкому кругу вопросов российско-ватиканской повестки дня.

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