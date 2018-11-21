О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Секретаря Ватикана по отношениям с государствами А.Камиллери

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 ноября в Москве состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Секретаря Ватикана по отношениям с государствами (Министра иностранных дел) А.Камиллери.

Было выражено взаимное удовлетворение высоким уровнем и поступательным развитием российско-ватиканского диалога как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквами.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в рамках многосторонних форматов (ООН, ОБСЕ), ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке и других регионах мира, а также проблематику защиты христиан в зонах конфликтов.

При рассмотрении вопросов двустороннего сотрудничества особое внимание было уделено дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы отношений, укреплению связей в области образования, науки и здравоохранения.

Подтверждена важность продолжения регулярного обмена мнениями и согласования позиций по широкому кругу вопросов российско-ватиканской повестки дня.