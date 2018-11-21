Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 30 ноября 2018 года

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Международном форуме добровольцев

2-5 декабря в рамках «Года волонтера», объявленного в России в 2018 г., в Москве пройдет Международный форум добровольцев с участием членов Правительства Российской Федерации, руководителей крупных некоммерческих объединений, представителей бизнес-сообщества и образовательных организаций.

3 декабря состоится сессия «Мир: возможности для России», на которой планируется выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, в котором будут затронуты вопросы участия России в международном сотрудничестве в сфере добровольчества в целях консолидации усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., а также проекты, реализуемые совместно с Программой развития ООН и Программой добровольцев ООН, направленные на развитие волонтерства.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ

6-7 декабря Министр иностранных дел России С.В.Лавров планирует принять участие в 25-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится в Милане.

Настроены на открытый, взаимоуважительный диалог на высоком политическом уровне по вопросам состояния дел в сфере европейской безопасности, общих вызовах и перспективах сотрудничества государств-участников ОБСЕ. Ожидаем, что дискуссия послужит цели снижения военно-политической напряжённости в Евроатлантике, будет способствовать наращиванию усилий в борьбе с транснациональными угрозами, придаст импульс урегулированию конфликтов, а также сблизит позиции государств по актуальным вопросам экономического и гуманитарного взаимодействия.

К числу российских приоритетов, которые мы будем продвигать в ходе встречи в Милане, относятся задачи борьбы с терроризмом и наркоугрозой, сопряжения интеграционных процессов, защиты традиционных ценностей. Намерены также поднять вопрос о продолжающемся укреплении военной инфраструктуры НАТО, ее продвижении к нашим границам под прикрытием агрессивной антироссийской пропаганды. Привлечем внимание к нарушению языковых и образовательных прав граждан, наступлению на свободу СМИ, росту неонацизма и этно-конфессиональной напряженности, которые наблюдаются на Украине, в США и странах Евросоюза, особенно, в Прибалтике. Планируется поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее работу на Балканах и сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье.

Россия совместно с союзниками подготовила к встрече в Милане четыре проекта решений – о борьбе с терроризмом, роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков, свободном доступе СМИ к информации и о защите языковых и образовательных прав национальных меньшинств. Рассчитываем на их утверждение министрами стран ОБСЕ. Всего на столе переговоров находится более 20 проектов документов. Наши эксперты конструктивно участвуют в их согласовании.

«На полях» заседания СМИД ОБСЕ запланированы двусторонние встречи Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда государств-участников, руководством ОБСЕ и других международных организаций.

О развитии ситуации вокруг М.В.Бутиной

Выражаем крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении гражданки России М.В.Бутиной, арестованной в США минувшим летом по сфабрикованным обвинениям и, которую мы квалифицируем как политическую заключенную.

Введенные рестрикции предусматривают полную изоляцию в течение 22 часов в сутки. Покидать камеру, звонить и находиться в помещениях общего пользования ей разрешено только в ночное время и всего на два часа. Это, безусловно, негативно сказывается на состоянии ее здоровья не только в связи с индивидуальными особенностями. Это сказалось бы негативно на здоровье любого человека, даже самого здорового. При этом квалифицированная медицинская помощь не оказывается.

Российские дипломаты 27 ноября посетили М.В.Бутину, выразили решительный протест руководству тюрьмы, потребовали прекратить издевательства над ней. Также по линии российских дипломатических представительств в США в Госдепартамент была направлена нота с жестким демаршем по этому поводу.

Расцениваем действия американских властей в качестве средства давления на М.В.Бутину накануне намеченного на 19 декабря судебного заседания по инспирированному против нее делу. Безусловно, продолжим требовать освобождения гражданки России, являющейся жертвой откровенного произвола.

М.В.Бутина не только политическая заключенная. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что она является заложницей американских властей для одной цели – манипуляции в политических целях.

О развитии ситуации в Сирии

28-29 ноября в Астане состоялась 11-я Международная встреча высоких представителей по Сирии. В ней помимо делегаций сирийского Правительства во главе с Постпредом Сирии в ООН Б.Джаафари и оппозиции – под руководством А.Тумы, стран-гарантов – России, Турции и Ирана, принимали участие наблюдатели в лице спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуры и делегации Иордании, а также представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по беженцам. В целом положительно оцениваем результаты этой встречи. Ее участники обсудили широкий спектр вопросов урегулирования в Сирии: от политпроцесса, включая продолжающуюся работу по завершению формирования Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, до планов проведения международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев.

«На полях» МВСА-11 состоялось 6-е заседание Рабочей группы по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Усилия, прилагаемые в этом формате, начали приносить практический результат. 24 ноября при содействии российских военных в Сирии в городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо состоялся первый обмен десяти удерживаемых незаконными вооруженными формированиями граждан САР на десять содержавшихся в правительственных тюрьмах боевиков вооруженной оппозиции. Рассчитываем, что в дальнейшем такие обмены будут продолжены и станут масштабнее.

Достигнутые в ходе встречи в столице Казахстана договоренности отфиксированы в совместном заявлении стран-гарантов Астанинского процесса – оно опубликовано.

Самое серьезное внимание было уделено ситуации «на земле», в частности в Идлибе. Несмотря на предпринимаемые Турцией усилия в рамках выполнения российско-турецкого меморандума от 17 сентября, обстановка там взрывоопасна. Террористы всеми силами пытаются сорвать реализацию мер по размежеванию с т.н. «умеренными» силами и созданию демилитаризованной зоны. Масштаб осуществляемых ими провокаций нарастает. 24 ноября боевики «Нусры» совершили минометный обстрел жилых кварталов Алеппо снарядами с хлором, в результате которого более 100 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. МИД Сирии направил в этой связи письма в адрес Генсекретаря ООН, председателя СБ ООН, а также Гендиректора ОЗХО.

Со своей стороны вновь призываем международное сообщество должным образом отреагировать на эту варварскую атаку. Мы давно и неоднократно предупреждали о том, что террористами в Идлибе готовятся химические провокации, в том числе с участием пресловутых «Белых касок». Но если раньше такая работа велась ими, чтобы спровоцировать ведомую США коалицию на массированные удары по правительственным войскам, то теперь цель, как нам видится, совершенно другая – сорвать выполнение упомянутого российско-турецкого меморандума, расшатать взаимодействие в «астанинском формате», в частности, между Россией и Турцией.

Очередная, одиннадцатая встреча по Сирии в Астане наглядно продемонстрировала, что такие планы террористов тщетны. Страны-гаранты, как говорится в тексте их совместного заявления, «решительно осудили применение химического оружия в Сирии, потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи ОЗХО, как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении».

Вынуждены с сожалением констатировать, что США, являвшиеся наблюдателями в «астанинском формате», воздержались от направления своего представителя на МВСА-11. Судя по всему, у американских партнеров имеются собственные виды на Сирию и их мало интересуют усилия в направлении мирного политического урегулирования в этой стране. Свидетельство этому – деятельность США в Заевфратье, которая вызывает у нас (и не только у нас) возрастающую озабоченность.

Американские военные фактически взяли на себя обеспечение «зонтика безопасности» для формируемого ими с опорой на сепаратистски настроенных курдских деятелей квазигосударственного образования на северо-востоке Сирии. На прошлой неделе они продолжали устанавливать, подчеркиваю, американские наблюдательные посты вдоль сирийско-турецкой границы в районах Тель Абьяд и Айн Аль-Араб (Кобани).

Сложно представить, как такие шаги соотносятся с приверженностью единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, не раз подтвержденной Соединенными Штатами в международных и двусторонних документах, принятых с их участием. А о соответствии этих действий международному праву говорить вообще, в принципе, не приходится.

О военном положении на Украине

Киевское руководство продолжает «играть с огнем». На днях Верховная Рада одобрила введение военного положения в 10 областях Украины. Это событие – часть тщательно спланированного плана, первым этапом которого стала провокация ВС Украины у берегов России в районе Керченского пролива. Все оценки этой провокации уже были даны российским руководством.

Замысел киевского режима и его представителей, конечно, Президента Украины П.А.Порошенко вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны. Под предлогом противостояния пресловутой «российской агрессии» предусмотрены суровые ограничения в отношении основных конституционных свобод украинских граждан, в том числе, запрет на свободу слова, собраний, передвижения. Теперь киевские власти, при желании, могут отбирать у своего населения все, что угодно – от личного имущества до документов. Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны.

Также обратило на себя внимание и то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, как показывают социальные опросы, не одобряет деятельность нынешних властей.

Расцениваем происходящее на Украине как очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути. Призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария, удручающее положение дел с правами человека на Украине. Предупреждаем западных кураторов о крайней опасности этой затеи Президента Украины П.А.Порошенко, который в отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, чреватую катастрофическими последствиями для самой Украины и европейской безопасности в целом.

История с т.н. «убийством» журналиста А.А.Бабченко, которая потрясла все мировое сообщество и была полностью спланирована и проведена украинскими силовиками, мало того, дошла до СБ ООН в качестве фейка, потом мы увидели живого и невредимого журналиста. Этими же идентичными методами, думаю, этими же людьми была спланирована очередная провокация. Провокативность – это главная характеристика действий нынешнего киевского режима. Других возможностей влиять на ситуацию нет. Нет позитивной динамики развития экономики, позитивного сдвига в сфере интеграции гражданского общества, никакой возможности реализовать хоть что-то из Минских договоренностей. Вообще не с чем подходить к выборам. Ведь очевидно, что, когда речь идет о попытке претендовать на второй президентский срок нужно уже не обещать, а отчитываться о том, как были реализованы данные обещания перед первым сроком. Отчитываться нечем. Именно поэтому необходимо было произвести силовую операцию, провокацию с долгоиграющими последствиями.

Мне кажется, что в этой погоне за рейтингами и попытками обеспечить сохранения себя на плаву в любых обстоятельствах, забыли о главном – о стране и о людях.

О завершении расследования ООН в отношении действий украинской делегации «на полях» 40-й сессии Комитета ООН по информации

Как вы помните, где-то полгода назад, украинская делегация в ООН провела фейковое мероприятие, которое состоялось в рамках проводимого украинской делегации форума по борьбе с фейками. То есть тема была заявлена, как форум-семинар по борьбе с фейками, в результате оказалось, что это фейковое мероприятие, потому что украинские дипломаты представили его частью заседания Комитета ООН по информации. На самом деле никакого отношения к заседанию Комитета это мероприятие не имело. Мало того, как мы вам рассказывали, пришедшие в камуфляжной форме на этот форум, который проходил в стенах ООН, люди, в том числе и снайперы, в коридорах и кулуарах Организации угрожали откровенной расправой российским дипломатам. Этот вопрос был поставлен перед Секретариатом Организации. Мы получили результаты расследования.

В официальном ответе заместителя Генерального секретаря ООН по охране и безопасности П.Дреннана о результатах длившегося более шести месяцев расследования в отношении провокационных действий украинской делегацией во время 40-й сессии Комитета ООН по информации в начале мая этого года говорится следующее.

Еще раз напоминаю, тогда украинской стороной было организовано фальшивое мероприятие якобы «на полях» Комитета, участники которого были представлены как снайперы АТО и угрожали российскому делегату в здании ООН физической расправой.

В полученной ноте говорится, что гости украинского мероприятия несанкционированно находились на втором этаже штаб-квартиры, где действуют дополнительные ограничения для посетителей, в частности, требуется их постоянное сопровождение аккредитованными делегатами из приглашающей миссии. Хотела бы вам напомнить, российская делегация и Постпредство потребовали проанализировать материалы камер видеонаблюдения, которые в большом количестве находятся в Секретариате ООН, потому что от украинской стороны в наш адрес услышали, что мы занимаемся дезинформацией и «все не так». Мы сказали, что есть фактические материалы и попросили ООН их проанализировать.

На основе проделанной работы ооновцами было установлено, что угрожавших нашему дипломату украинцев представители их Постпредства в тот момент не сопровождали.

Рады, что руководство Секретариата ООН довело до конца расследование этого инцидента и официально признало факт имевших место нарушений со стороны украинской делегации. Данный случай – это просто фальсификация в стенах ООН. Убеждены, что важнейшую в контексте укрепления мира и развития международного сотрудничества площадку ООН недопустимо использовать в качестве объекта для политических провокаций, а все злоупотребления в стенах организации должны жестко и моментально пресекаться. Тем более, со стороны тех, для кого это, очевидно, уже стало нормой в свете постоянного пренебрежения к праву и любым нормам.

Хотела бы сказать, что мы сегодня обязательно на официальном сайте МИД России опубликуем дополнительные материалы на эту тему. Мы напомним вам, как украинская сторона, в частности, МИД Украины заявляло о том, что это все неправда и МИД России говорит вещи, не соответствующие действительности. У нас результаты расследования.

Еще раз повторю, провокация – это стиль нынешней украинской власти.

О высказываниях советника Президента ИРА по национальной безопасности Х.Мухиба о встрече Московского формата по Афганистану

Обратили внимание на опубликованные в ряде афганских СМИ высказывания советника Президента ИРА по национальной безопасности Х.Мухиба о втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану 9 ноября. В частности, им было сказано, что Россия якобы «ставит под сомнение суверенитет Афганистана, а сам Афганистан присутствовал на встрече в качестве гостя».

Российская сторона во взаимодействии с региональными партнерами предпринимает последовательные усилия по содействию запуску процесса межафганского примирения. Указанное заседание Московского формата, прошедшее с участием Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и США, по общей оценке представленных на нём сторон, стало важным шагом на пути налаживания прямого диалога о мире между Кабулом и Движением талибов.

Отмечаем, что Президент ИРА А.Гани неоднократно декларировал готовность к мирным переговорам с Движением талибов «в любом месте и в любое время». Именно по его инициативе во встрече Московского формата приняла участие делегация Высшего совета мира как представителя общественно-политических сил страны. Россия как организатор мероприятия обеспечила делегации Кабула равные наряду с другими участниками Московского формата права, в том числе предоставив заместителю главы Высшего совета мира А.Дин Мохаммаду возможность выступить на встрече первым.

Хотели бы еще раз напомнить, что Россия предоставляет «площадку» для диалога между противоборствующими афганскими сторонами, а отнюдь не стремится подменить их на переговорах. Готовы и далее взаимодействовать с Кабулом в деле установления мира и превращения Афганистана в независимую, мирную, самодостаточную страну, свободную от террористов и наркопреступности.

Если представители официальных учреждений Афганистана задаются вопросом относительно того, кто ставит под сомнение суверенитет их государства, думаю, им нужно поискать ответы точно не на территории Российской Федерации. Я бы им даже предложила заглянуть на другой материк.

О террористических актах в Пакистане

К нам обратился пакистанский телеканал «САЧ-ТВ» с просьбой прокомментировать недавние террористические атаки в Пакистане, включая взрыв у шиитской мечети в округе Оракзай и нападение боевиков на Генеральное консульство Китая в Карачи, ответственность за которое якобы взяла на себя сепаратистская группировка Армия освобождения Белуджистана (АОБ). Кроме того, пакистанских корреспондентов интересует наше отношение к сообщениям о том, что лидер АОБ Х.Марри, давно проживающий в Лондоне, пользуется в Великобритании политическим убежищем.

В связи с терактами ответ очевиден. Россия самым решительным образом осуждает любые террористические акции, которым нет и не может быть оправданий. Свое отношение к вылазкам экстремистов в Оракзае и Карачи мы ранее выразили, поддержав соответствующее заявление Совета Безопасности ООН.

Что касается лидера АОБ Х.Марри, то мы не располагаем информацией ни о его нынешнем статусе в Великобритании, ни о его месте в иерархии АОБ, ни о степени причастности группировки к произошедшему в Карачи.

Часть, связанная с его статусом в Великобритании и нахождении там, надо адресовать британским властям.

О позиции России по реформе Совета Безопасности ООН

На предыдущих наших встречах прозвучала тема позиции России по реформе Совета Безопасности ООН.

Россия выступает за реформирование СБ ООН с тем, чтобы он стал более представительным и адекватнее отражал нынешние геополитические реалии.

При этом на фоне существенных различий, которые сохраняются в подходах государств-членов ООН, необходимо продолжить поиск такой модели преобразований, которая пользовалась бы максимально широкой поддержкой государств-членов – гораздо более значительной, чем две трети голосов, формально необходимых по Уставу ООН. Оптимально – консенсусной. Важно, чтобы переговоры носили всеохватный и прозрачный характер, велись по всем имеющимся предложениям, без установления графиков и крайних сроков.

Еще один ключевой момент – нельзя допустить, чтобы усилия по приданию Совету более представительного характера отразились на его эффективности и работоспособности. По какому бы пути ни пошла реформа, он должен иметь возможность адекватно и быстро реагировать на возникающие вызовы и угрозы. В этой связи необходимо, чтобы обновленный СБ ООН оставался относительно компактным.

В принципиальном плане выступаем за расширение представленности в Совете Безопасности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Не сомневаемся, что среди этой многочисленной группы государств есть немало стран, которые способны вносить весомый вклад в поддержание международного мира и безопасности.

Не скроем, мы скептически относимся к идеям ограничения права вето. Рассматриваем его как важный элемент выработки сбалансированных и выверенных решений Совета и отстаивания интересов меньшинства. Ни для кого не секрет, что западники могут легко мобилизовать в СБ ООН достаточное количество голосов, необходимых для блокирования неугодных им проектов, не прибегая к ветированию. Причем методы этой мобилизации далеки от соответствующих Уставу ООН прописанных в нем норм.

Россия последовательно выступает за гармоничную систему международных отношений, важными принципами которой должны быть политическое решение возникающих кризисов и отказ от политики насильственной смены режимов. Общая приверженность таким принципам объективно сняла бы остроту полемики вокруг права вето.

О принятии законов «о борьбе с манипуляцией информацией» во Франции

20 ноября во Франции был принят подготовленный по инициативе Президента Франции Э.Макрона пакет скандальных законодательных актов по «борьбе с манипуляцией информацией». Законодательные новеллы были утверждены вопреки сопротивлению Сената, дважды голосовавшего «против» во время их рассмотрения в Парламенте, а также, несмотря на критические оценки со стороны оппозиционных партий, представителей экспертного и журналистского сообществ страны, включая газеты «Ле Монд» и «Фигаро».

Согласно принятым законам французский Высший совет по аудиовизуальным средствам наделяется полномочиями в период от трёх месяцев, предшествующих национальным выборам, принимать решения о приостановке работы СМИ, распространяющих «фейковые новости». Цифровые платформы также обязываются принимать меры по противодействию распространению «дезинформации» в Интернете и ежегодно отчитываться перед Советом о проделанной работе.

Мы уже не раз подчеркивали дискриминационный характер данных законодательных инициатив и их очевидную направленность на зачистку информационного пространства от неугодных официальному Парижу точек зрения.

При этом у нас не вызывает сомнения, что французские власти задались целью, под предлогом борьбы с дезинформацией, создать для себя законные основания для преследования в первую очередь российских СМИ, права которых и без того уже давно систематически нарушаются.

Хотела бы напомнить о развитии событий за последний год. Сотрудники «Спутник» и «Раша Тудэй» не могут получить пресс-карты, необходимые для осуществления журналистской деятельности в стране для посещения официальных мероприятий, которые проходят в стенах госучреждений.

Политика, о которой я говорю, сопровождается вызывающими заявлениями французских официальных лиц, которые в данном случае выступают как застрельщики этой фейковой информации, обвиняя «Раша Тудэй» в том, что она не делала и в чем точно не виновата.

Совсем свежий пример, о котором было неловко говорить. Информация коснулась непосредственно СМИ. Представителей российских СМИ не пускали на пресс-конференцию Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Париже. Это абсурд. Это уже наступление на свободу слова и представителей СМИ с двух фронтов – законодательного и уже такими «ручными» методами.

Надеемся, что принятые законы получат адекватную оценку со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций на предмет их соответствия таким основополагающим принципам международного права, как свобода выражения мнений и равный доступ к информации для всех. Конечно, на предстоящем СМИД ОБСЕ, где «на полях» проходит большое количество профильных встреч и мероприятий, эту тему мы также будем поднимать.

Я не могу даже себе представить, как захлебнулись бы от возмущения наши французские коллеги, если что-либо подобное было бы принято в Российской Федерации или происходило бы в отношении французских СМИ у нас в стране.

Об очередном всплеске антироссийской пропаганды в Великобритании

В Великобритании конец ноября ознаменовался очередным всплеском антироссийской риторики, что неудивительно. Обострение внутриполитических дискуссий вокруг «Брэкзита», вылившееся в отставки в кабинете Т.Мэй, неспособность достичь консенсуса в обществе по этому вопросу, вынуждает власти пускаться в поиски отвлекающих маневров. Что же может быть лучше, чем успешно апробированная «внешняя угроза», главным источником которой является Россия. Сюжет давно отработан.

За день до судьбоносного для британцев саммита ЕС по «Брекзиту», 24 ноября, Начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании генерал М.Карлтон-Смит дал интервью «Дэйли Телеграф», в котором Россия была представлена им как большая угроза британской национальной безопасности, чем террористические организации, например, «Аль-Каида» и ИГИЛ. Сильнейшее заявление, я считаю, учитывая, что в памяти свежи кадры страшных терактов в Лондоне и Манчестере, устроенных международными террористами.

Создание ИГИЛ крупного Халифата на Ближнем Востоке, со всеми вытекающими последствиями, удалось предотвратить исключительно благодаря вмешательству России. А главной угрозой в голове британского военачальника по-прежнему остается Россия. Это уже не печальное, а опасное заблуждение.

В авангарде русофобской информационной кампании Великобритании против нашей страны в этом году бесспорно находится история с т.н. «отравлением Скрипалей». Понять, что там действительно произошло уже невозможно. Казалось бы, накал страстей вроде бы как начал спадать, потому что в отсутствии официальной информации обсуждать нечего. Как вы видели, этот подход не возобладал. Все началось заново. 22 ноября в «прайм-тайм» было выдано новое «сенсационное расследование» в виде фильма, который был подготовлен представителями британской журналистики. Считаю, что каждый может и должен составить свое собственное мнение об этом фильме. Я более, чем уверена, что посмотреть его всем необходимо по целому ряду причин.

В фильме очевидна попытка выстроить всю хронологию событий, провести некую реконструкцию предполагаемых действий. Вопреки той смысловой линии, которую авторы якобы ненавязчиво выстраивают по ходу повествования, многочисленные факты, собранные в фильме дают прямо противоположный эффект. Выявляются несостыковки и противоречия в официальной британской версии. Есть, конечно, и эмоциональная составляющая, которая также небезынтересна. Авторы явно делают ставку на классические голливудские приемы – тревожная, таинственная музыка фоном сопровождает закадровый текст. Если Солсбери представлен в фильме как тихий уютный городок с умиротворенными пейзажами – идеальный зеленый газон, пасущиеся животные, степенно гуляющие по улицам местные жители – идеалистическая картина, то Москва предстает темной, зловещей и пугающей. Цитадель зла – МИД России. Детей пугать можно – так представлено наше здание в этом фильме.

Конечно, нужно было найти главного героя в фильме, вокруг чего выстраивать все повествование. Вы, наверное, как и я, ожидали, что все-таки главным героем должна стать либо жертва, либо предполагаемый преступник. Так было бы по логике правильнее. Ключевая сюжетная линия – судьба сержанта Н.Бейли, якобы получившего отравление нервнопаралитическим веществом. Это единственный человек, которого можно представить миру. Н.Бейли можно показать миру, с ним можно поговорить (можно что-то спросить и он ответит), потрогать, а с остальными не сложилось. По задумке автора, зритель должен проникнуться чувством глубокого сострадания к простому британскому полицейскому, рисковавшего жизнью при выполнении долга, а в итоге лишившегося всего имущества. Впрочем, даже элементарный вопрос компенсации почему-то авторов фильма не заботит. Если ее не было, то это вопрос к властям, если была – то, по крайней мере, материальные издержки были восполнены. Нет ответа и на вопрос, почему из трех полицейских, осматривавших дом Скрипалей, пострадал только один. А остальные не достойны участия в фильме? Что с ними произошло? Таких вопросов, возникающих по ходу просмотра фильма, десятки, если не сотни. В принципе, фильм, конечно, удался. Как говорится, чай был подан отменный, не положили только заварку.

Главный вопрос остался открытым. Где Скрипали? Что с ними? Живы ли они? Находятся ли они в Великобритании? Увезли ли их куда-то? В каком они состоянии? Вместе они или порознь? Кто с ними работает? Причем слово «работает» я употребляю осознанно и намеренно, потому что с такими людьми еще до инцидента работали британские спецслужбы, а уж после т.н. отравления работают, я думаю, целая группа специалистов по всем направлениям. Где эти люди, которые находятся, работают и взаимодействуют со Скрипалями? Почему правоохранительные органы были готовы оказывать содействие журналистам при подготовке сюжета во всех сферах, кроме как в получении доступа к Скрипалям? Экс-глава британской службы внешней разведки МИ-6 Дж.Сойерс (был постпредом Великобритании в СБ ООН) в фильме намекает, что обладает весьма подробной информацией о текущем положении Скрипалей. Почему отставник знает больше об их судьбе, чем общественность, чем российская сторона, учитывая, что Ю.Скрипаль – гражданка России. Большой вопрос. Зачем эти намеки? Скажите прямо. Фильм же все-таки снимают.

В фильме поминутно восстанавливаются события 4 марта и последующих дней, начиная с передвижений А.Петрова и Р.Боширова, реакции скорой помощи и полиции на обнаружение отравившихся Скрипалей, вплоть до взаимодействия с лабораторией Портон-Даун. Возникают вопросы: Как Скрипали? Что они делали в этот момент? Мы Юлию хотя бы видели один раз по британскому телевидению, но она могла же сказать, что произошло с ней в этот день. Хотя бы то, что она помнит – какие-то отрывочные воспоминание, ощущения. Почему все надо было начинать с привязки к людям, доказательств участия которых в этом инциденте, нет вообще, и делать это центральными кадрами фильма? Как мы понимаем, есть хотя бы одна живая реальная героиня всей это драмы – Ю.Скрипаль, которая вполне могла бы рассказать о том, что произошло, потому что она там была, как нам рассказывали раннее.

Повторю, вся хронология выстраивается вплоть до взаимодействия с лабораторией Портон-Даун. Зияющим пробелом остается, конечно, вопрос с передвижением самих Скрипалей. Из прежних сообщений полиции известно, что они выехали в 9.30 утра в северо-восточном направлении. Если посмотреть на карту, то северо-восточное направление, куда они выехали, это как раз в направлении Портон-Дайна. Они держали мобильные телефоны выключенными, а потом снова вышли из дома в 13.30. Куда и зачем они ездили? Почему возвращались, если возвращались? С кем проводили встречи? Когда они вернулись домой? Неужели все эти вопросы интересуют российскую сторону, но не британскую журналистку, которая готовила этот фильм?

Идем далее. Полиция изучила, как это говорилось, 11 тыс. часов видеозаписей с городских камер наблюдения в Солсбери. А Скрипали на них где? Есть запись с А.Петровым и Р.Бошировым. Отлично. Кто эти люди и что они делали в городе в контексте тех обвинений, которые были предъявлены, вообще непонятно. Самое главное, – где кадры со Скрипалями?

Кто-нибудь верит в то, что бывший агент британской разведки, который был возвращен в Великобританию и размещен на ее территории, не находился под наблюдением британских властей? Дом его окружен большим количеством камер видеонаблюдения. Где же эти видеоматериалы?

Когда же речь заходит о веществе, предположительно использованном для отравления, вопросов становится еще больше. В фильме прозвучало, что следствие сразу определило – нервнопаралитическое вещество было нанесено на ручку входной двери дома С.Скрипаля. Как же быть с многочисленными версиями способов отравления Скрипалей, которые исправно публиковались британским СМИ, в том числе самим «Би-Би-Си»? Тогда надо было принести какое-то извинение. Сказать о том, что то, что вы сейчас видите в фильме противоречит всей информации, которую мы на этом же канале распространяли до «мы не хотим быть фейковым телеканалом», говорить о том, что версия, представленная раннее, не соответствует действительности. Или хотя бы смягчить до уровня – «не нашли подтверждения». Помнится, на одном из брифингов мы даже аккумулировали все эти версии британских медиа – их получилось чуть ли не более десятка.

Почему журналистка не задается вопросом, а не намеренно ли всех вводили в заблуждение? Как тогда вообще можно верить СМИ, если их используют для манипулирования людьми?

Вызывает сожаление, что, готовя этот материал, не стали расследоваться или изучаться весьма сомнительные, даже странные обстоятельства происходящего внутри и вокруг Портон-Дауна (об этом мы тоже не раз рассказывали и уделяли этому внимание). Журналистка не задается вопросом относительно деятельности по разработке «Новичка» в лаборатории.

Не смутили авторов фильма и очевидные нестыковки в деталях, касающихся характеристик отравляющего вещества. В отснятом интервью советский химик В.Мирзаянов, который давно покинул территорию нашей страны, утверждает, что «Новичок» легко разлагается при взаимодействии с водой, и якобы именно из-за влажной погоды в тот день Скрипали и не получили фатальную дозу отравления. Давайте сначала. Если они не получили фатальную дозу отравления, значит они живы. Если они живы, покажите их. Почему даже в этом фильме их никто не показал.

Если все обстоит так, как изложено в этом фильме и все дело в британской сырости, то тогда зачем власти проводили масштабную дезинфекцию, используя сильнодействующие ингредиенты? Зачем снесли все дома, где были Скрипали в этот день? Можно бы было просто все залить водой. Не было ли это, операцией по уничтожению чего-то иного, в том числе и другого химического вещества? Почему британские СМИ на это не обратили никакого внимания?

Еще один специалист, которого цитируют в фильме, некто «профессор Тим» из Портон-Дауна (в фильме используются вымышленные имена, но при этом лица интервьюируемых ученых или сотрудников спецслужб никаким образом не скрываются. Может быть, это тоже подставные актеры) утверждал, что обнаруженные объемы вещества могли бы уничтожить несколько тысяч людей. Почему тогда реально пострадали всего несколько человек? Дом Скрипалей пусть и был расположен «на окраине Солсбери», но располагался не на пустыре, а в окружении соседних жилых объектов.

Отдельного упоминания заслуживает целый ряд художественных приемов, о некоторых я уже сказала. В частности, для перевода интервью российских экспертов и родственников Скрипалей был выбран диктор, говорящего на английском с очень сильным российским акцентом. Мы где живем? Представляете, делается перевод с русского на английский и зачем-то человек владеющий английском языком, как родным, коверкает свой язык для того, чтобы у людей, которые смотрят этот фильм, было абсолютное чувство достоверности, как будто они слышат слова непосредственно участников этой драмы. Это новое слово в журналистике.

Конечно, «вишенка на торте» – зарисовка из бестселлера В.Резуна о демонстрации будущим участникам аналогичных драм того, что с ними может произойти, в частности фильма о сожжении предателя Родины. Все это воспроизводится бывшим резидентом ЦРУ Дж.Сайфером, который работал в Москве. С тем же успехом можно было бы зачитать какие-нибудь сказки. Это какой-то абсурд, который выдается за журналистику. Что самое интересное, журналистская работа действительно была проделана, но была сделана так, что она не ответила на вопросы в ходе представленных материалов. Вопросов стало еще больше.

Все это происходит в стране, которая находится в географической близости с Францией, где разрабатываются законы о фейкньюз. Удивительно.

О преследовании полицией безопасности Латвии местного журналиста Ю.Алексеева

На прошлой неделе полицией безопасности Латвии был задержан Ю.Алексеев, главный редактор портала Imhoclub.lv, один из лидеров общественной организации «Конгресс неграждан», отстаивающей права русскоязычных соотечественников и сохранение образования на русском языке.

По информации адвоката, латвийские правоохранители производимые задержание крайне грубо, с применением насилия. Позже на Ю.Алексеева оказывалось психологическое давление. Журналист уже подвергался уголовному преследованию в декабре 2017 г. Тогда, по его словам, во время обысков ему были подброшены патроны от пистолета.

По сути, это откровенные репрессии в отношении «неудобного» для официальной Риги журналиста-оппозиционера и попытки заставить его замолчать. Подобные инциденты с задержанием прогрессивных сотрудников СМИ уже входит в Латвии в рутинную практику. Власти, взяв курс на подавление инакомыслия в стране, продолжают борьбу с неугодными правозащитниками и русскоязычными общественными деятелями, в том числе, прибегая к откровенной фальсификации и уголовному прессингу.

Полагаем, что такие действия не должны остаться без ответа. Призываем к реакции профильные международные структуры и международные правозащитные организации. Ждем оценок ОБСЕ. Хотелось бы услышать публичные комментарии из Брюсселя на предмет того, каким образом подобные действия страны-члена ЕС, ущемляющие свободу слова и нарушающие международное право, согласуются с общеевропейскими демократическими ценностями.

О праздновании Дня неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата, когда мы чтим память павших сынов нашего Отечества. Эта памятная дата была учреждена относительно недавно – в 2014 г. Именно в этот день в 1966 г. в ознаменование очередной годовщины разгрома немецко-фашистских войск прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе к месту своего вечного пристанища – монументу в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Ежегодно в этот день наши представительства за рубежом в тесной координации с посольствами стран СНГ проводят торжественные памятные мероприятия, возложения венков. Эта важная с точки зрения поддержания и сохранения исторической памяти традиция уже получила развитие по всему миру – от Китая до Европейских стран, США и Канады.

Более подробный рассказ о каждом из них вы сможете найти на электронных ресурсах наших посольств. Сегодня я хотела бы остановиться на приуроченном к этой дате торжественном открытии мемориальных плит с именами 2455 советских военнопленных, погибших в фашистском плену и захороненных в братской могиле на мемориале у центрального кладбища г.Соколов в Чешской Республике. Впервые в истории этой страны такое большое количество имён советских воинов увековечено непосредственно на месте их захоронения.

Эти возвращённые из небытия имена – результат целого года кропотливой работы по каталогизации воинских захоронений Карловарского края, проведённой сотрудниками Представительства Министерства обороны Российской Федерации при поддержке Генерального консульства в Карловых Варах, посольств стран СНГ и руководства субъектов Российской Федерации. В ходе архивно-исследовательской работы по восстановлению персональных данных погибших военнослужащих сотрудниками представительства было изучено более 25 000 карточек военнопленных. В результате удалось установить судьбу более 2000 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

В торжественном мероприятии, организованном городской администрацией, ожидается участие руководства г.Соколов и Карловарского края, представителей посольств России и стран СНГ и, конечно, родственников павших, для которых этот день будет иметь особенно важное значение.

Тот факт, что эта инициатива была доведена до практической реализации, особенно важен на фоне последних событий. В ходе наших брифингов мы не раз затрагивали тему возмутительных, циничных действий, направленных на уничтожение памятников советским солдатам в ряде восточноевропейских стран. Особое место занимает в этом ряду Польша, где подобные мероприятия проводятся с молчаливого согласия, если не при непосредственном участии местных властей. Самое печальное, что это не единичные случаи и не акты точечного вандализма, а тенденция.

О позиции России по ситуации вокруг Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине

В ходе прошлого брифинга был задан вопрос о позиции России по ситуации вокруг Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине в связи с тем, что 21 ноября исполнилось 23 года со дня достижения Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Как вам известно, на днях вступил в должность Председательствующего Президиума Боснии и Герцеговины М.Додик, который в интервью сербскому государственному телеканалу сказал, что на своем посту намерен продолжать добиваться упразднения Аппарата Высокого представителя в БиГ. Считает ли Россия как один из гарантов Дейтонского соглашения, что Босния и Герцеговина готова для этого?

Хотела бы обратить ваше внимание, что наша позиция по этому вопросу не изменилась. Неоднократно посещая регион, вообще в контексте поступающих вопросов на этой теме останавливался Министр иностранных дел России С.В.Лавров.

Российская Федерация последовательно выступает за соблюдение заложенных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире в Боснии и Герцеговине 1995 г. базовых принципов, заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечении широких полномочий образующих БиГ двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ), а также равноправия трех конституционных народов – бошняков, сербов и хорватов. Эти подходы в полной мере разделяют и все стороны в самой Боснии и Герцеговине, что было подтверждено ими в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Сараево и Баня-Луку 21 сентября.

Россия – активный участник продвижения стабилизационного процесса в Боснии и Герцеговине, в том числе на площадках Совета Безопасности ООН и Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по БиГ. Неизменно придерживаемся линии на передачу боснийским сторонам всей полноты ответственности за ситуацию в стране. Неоднократно и на всех уровнях заявляли, что считаем давно назревшей необходимость скорейшего упразднения Аппарата Высокого представителя в БиГ. Исходим из того, что это протекторатное присутствие полностью исчерпало свой ресурс и лишь тормозит нормальное развитие Боснии и Герцеговины как суверенного независимого государства.

Убеждены, что успешное функционирование БиГ возможно лишь при эффективном применении установленной Дейтонским соглашением сбалансированной системы сдержек и противовесов, ориентированной на самостоятельный, без вмешательств извне поиск консенсусных решений по всем актуальным вопросам. Полагаем, что роль международного сообщества в боснийском урегулировании должна сводиться к содействию боснийцам в расширении конструктивной совместной повестки. Такой подход в полной мере отвечает интересам народов БиГ, основополагающей задаче укрепления стабильности на Балканах.

О проблематике Оттавской Конвенции

В ходе прошлого брифинга был задан вопрос относительно проблематики Оттавской Конвенции.

Россия разделяет цели и задачи Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ, Оттавская Конвенция). Успешно реализуем в рамках Конвенции о «негуманном» оружии и её Дополненного протокола II (ДП-2) наши подходы к противодействию минной угрозе и предпринимаем активные усилия для создания мира, свободного от мин.

За последние годы Россией утилизировано более 10 млн. мин, в том числе противопехотных. С 1994 г. в нашей стране действует мораторий на передачу необнаруживаемых противопехотных мин (ППМ), а также мин, не оснащённых механизмами самоликвидации. С учётом гуманитарных аспектов минной проблемы с 1998 г. полностью прекращено производство противопехотных фугасных мин, которые являются одним из основных источников жертв среди мирного населения. В Минобороны России в 2001 г. выпущено наставление по международному гуманитарному праву для ВС России, где определены основные требования по применению ППМ в соответствии с ДП-2.

Инженерными войсками России накоплен солидный научный, технический и экспертный потенциал, позволяющий принимать участие в программах разминирования любой сложности. В разное время подразделения ВС и МЧС России участвовали в операциях по разминированию на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово, Никарагуа, Сербии. С декабря 2016 г. российскими военными проведены противоминные операции на территории Сирии: две – в архитектурно-историческом комплексе и жилых кварталах города Тадмора (Пальмиры) и по одной – в г.Аллепо и г.Дейр-эз-Зор. В настоящее время ведется работа в Южной Осетии.

Важное место в осуществляемой Россией противоминной деятельности занимает созданный в 2014 г. Международный противоминный центр (МПЦ) ВС России. На его базе готовятся специалисты в области обнаружения и обезвреживания СБУ, разминирования местности, операторы мобильных робототехнических комплексов, сотрудники минно-розыскной службы.

Подчёркиваем открытость МПЦ к международному сотрудничеству и его готовность делиться своими наработками со всеми заинтересованными государствами. В целях использования имеющегося опыта гуманитарного разминирования нами предпринимаются усилия по регистрации Центра в Управлении ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) для включения в список субподрядных организаций по осуществлению деятельности по гуманитарному разминированию под эгидой ООН на коммерческой основе, а также в «Системе готовности миротворческого потенциала ООН».

Вместе с тем обращаем внимание, что ППМ остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ. Исходя из национальных оборонных интересов России, присоединение к КЗПМ в настоящее время считаем нецелесообразным.

Обращаем внимание на то, что государства, не разделяющие идею полного запрета ППМ, составляют весьма солидную группу, включающую ведущих производителей и пользователей таких мин. Помимо России, в неё входят Израиль, Индия, КНР, Пакистан и США. В КЗПМ не участвуют также такие страны, как Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Монголия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Сингапур, Узбекистан, Южная Корея и другие.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: На днях глава самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Б.Саакян посетил Москву. МИД Азербайджана на это заявил, что выданное ему разрешение на въезд на территорию России подрывает усилия по продвижению мирного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и в принципе противоречит обязательствам России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Не могли бы Вы прояснить позицию МИД России по этому вопросу?

Ответ: Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная. Ее статус очевиден. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Претензии к российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении Баку, являются, с нашей точки зрения, безосновательными.

Вопрос: Вашингтон выступил с предостережениями в адрес России. Пентагон призвал отказаться от фальсификаций на месте предполагаемой химической атаки, которая была совершена в субботу в сирийском Алеппо. Как Вы расцениваете такого рода предостережения? Есть ли у них основания полагать, что Россия может как-то препятствовать этому расследованию?

Ответ: Это абсурдное предположение. К сожалению, оно идет в русле многих других абсурдных заявлений наших американских коллег. Я только что прокомментировала эту тему и сказала, что ОЗХО должна провести беспристрастное расследование и анализ случившегося. Мне кажется, что в Вашингтоне не следят за официальными высказываниями российских официальных лиц, в частности, наших дипломатов. Может, им стоит почаще заглядывать к нам на сайт?

Вопрос: Буквально час назад появилась новость о том, что Президент Украины П.А.Порошенко запретил въезд в страну российским гражданам мужского пола от 16 до 60 лет. Какова будет реакция МИД? Следует ли ждать зеркальных мер?

Ответ: Что касается Украины, при том не столько государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует зеркально повторить то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу. Кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и в целом на Украине, – это полная дисфункция государственного устройства и государства как образования. Это является следствием, нельзя сказать, что непродуманных, но точно диких движений руководства страны. Что касается этого решения, мне кажется, оно укладывается в то, что я только что сказала.

Вопрос: Выражали ли украинские дипломаты намерение посетить граждан своей страны из числа членов экипажей, арестованных после провокации в Керченском проливе?

Ответ: Украинская сторона направила в наш адрес ноту с требованием обеспечить консульский доступ к своим задержанным гражданам. Надо сказать, что так происходит всегда, когда речь заходит о резонансных задержаниях, широко освещаемых в средствах массовой информации. В иных случаях украинские дипломаты такого рвения не демонстрируют.

Вопрос: В Грузии прошли президентские выборы, победу в которых одержала С.Зурабишвили. Известно, что она дипломат с большим стажем, посол, бывший министр иностранных дел Грузии. Приходилось ли МИД России с ней взаимодействовать? Чего можно ожидать от такого выбора грузинского народа?

Ответ: Вы должны знать ответ на этот вопрос, потому что сами же упомянули, что она была министром иностранных дел и, конечно, в этом качестве хорошо известна.

Что касается того, что следует ожидать, это вопрос не к МИД России. Мы придерживаемся позиции, которая Вам тоже хорошо известна.

Не Россия стала инициатором разрыва дипломатических отношений. Исходим из того, что это была колоссальная ошибка, совершенная теми, кто тогда находился у власти в Грузии. При этом мы понимаем, что от такого положения дел страдают народы наших двух государств. На различных направлениях, которые не связаны с межгосударственным общением: культурный диалог, экономические отношения, гуманитарные связи – отношения между людьми и народами продолжаются. Но они конечно, очень осложнены отсутствием нормальных дипломатических отношений между государствами.

Вопрос: Как МИД России оценивает отношения между иракским Курдистаном и Багдадом? Как Россия может поспособствовать улучшению отношений между этими странами?

Ответ: Мы оцениваем Ирак, как уже неоднократно говорили, как целостное государство. Развиваем отношения по линии Москва-Багдад. Но при этом, как Вы знаете, мы ведем экономические связи и энергетическое сотрудничество и с регионами Ирака на основе уважения, безусловно, главного принципа – развития межгосударственных отношений и связей.

Что касается нашего возможного вклада в улучшение диалога, мне кажется, что из практики отношения России к Ираку, иракскому народу вытекает теория. Мы не только в теории говорим о том, что важны диалог и взаимоуважительное отношение, но и поступаем так, чтобы эта концепция реализовывалась на практике.

Вопрос: К сожалению, вчера стало известно, что на саммите «Группы двадцати» не состоится российско-американский диалог, в том числе Госсекретарь США М.Помпео заявил, что у него нет планов встречаться с Министром иностранных дел России С.В.Лавровым. Диалог по ДРСМД тоже заморожен. Как Вы считаете, в связи с этим решением, в первую очередь, американской стороны, как будут дальше развиваться российско-американские отношения? Что будет с Договором по РСМД?

Ответ: Что касается будущего Договора, на эту тему буквально недавно прошел брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова (http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3420936 ).

Что касается будущего двусторонних отношений, то мы давно говорили о том, что их нужно выводить из тупика. Как Вы понимаете, достаточно сложно проанализировать то, что происходит в Вашингтоне, если говорить о ежедневной стратегии политических элит, потому что стратегия меняется каждую минуту, каждую секунду. Если говорить глобально, то все понятно - речь идет о настоящей, жесткой внутриполитической схватке, результатом которой в том числе является осложнение отношений США с различными странами в мире, причем не только со странами, но и организациями, международными договорами и так далее.

Вопрос: Как известно, 1 декабря состоится встреча Премьер-министра Японии С.Абэ и Президента России В.В.Путина. С японской стороны возлагаются очень большие ожидания на продолжение переговоров по мирному договору на основе Декларации 1956 г. и как следствие принятие уже каких-то конкретных договоренностей. Схожи ли эти ожидания с российской стороны? Какие могут быть договорённости?

Ответ: Мы можем сколько угодно повторять магические фразы о наших ожиданиях и о том, как их стимулировать, добавлять слова про эмоциональную окраску и ходить вокруг да около. Есть конкретный план действий, который можно реализовать для того, чтобы реально продвигаться вперед. Об этом известно не только нашим японским партнерам, но и представителям СМИ. Как, условно назовем, план или схема, последовательность действий хорошо известна, она никем не скрывается. Ожидание от встречи - это прекрасно, дипломатические контакты - чудесно. Мы используем каждую возможность и благодарны за такой же подход с японской стороны. Как Вы знаете, буквально на днях в Риме прошла еще одна встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с его японским коллегой Т.Коно. Если мы говорим о продвижении вперед, то встречи и контакты - это хорошо, но необходимо также реализовывать то, о чем договариваются.

Вопрос: Вчера Премьер-министр Болгарии Б.Борисов заявил о том, что не стоит шутить с Президентом России, а также призвал вместе с Президентом Болгарии освободить корабли, захваченные в Керченском проливе.

Ответ: Я не согласна. Мне кажется, у российского руководства все хорошо с чувством юмора. Другое дело, что не надо провоцировать. Это факт.

Вопрос: Премьер-министр Болгарии Б.Борисов говорит о том, что предстоит строительство нового газового хаба. Может ли Болгария стать таковым в Европе?

Ответ: Такие шансы были у Болгарии на протяжении многих лет. Она сама от них отказалась. Шансы есть у всех. Вопрос в том, использует их государство или нет.

Вопрос: Президент Турции Р.Эрдоган заявил о том, что Анкара готова стать посредником в разрешении инцидента в Керченском проливе. Как Вы оцениваете подобные заявления?

Ответ: Такие же заявления мы слышали от наших германских партнеров. Были и другие заявления на этот счет. Российской стороной уже было сказано, что в данном случае речь идет о необходимости постановки на место Киева теми странами, государствами и чиновниками, которые воодушевляли его на проводимую им политику на протяжении многих лет. Тот режим, который сейчас расцвел буйным цветом, – это рукотворное явление и тот результат, который получили Украина и мир после экспериментов над государственным устройством и демократией, проведенных западными коллегами: США, евроструктурами, а также отдельными государствами европейского континента. Сейчас настал момент ответственного подхода и, давайте говорить прямо и без сарказма, настоящей помощи Украине. Потому что под руководством своего Президента П.А.Порошенко она зашла слишком далеко в провокативных действиях.

Вопрос: Мы с тревогой наблюдаем растущий градус экстремизма по отношению к дипломатическим ведомствам, дипломатам на Украине. Если этот градус будет и дальше повышаться, возможен ли вариант переноса некоторых дипломатических функций из Киева и Львова в Донецк и Луганск, что поддержит легитимность Донбасса, как территории Украины, не подчинившейся военному перевороту 2014 г., обеспечит безопасность дипломатов и поддержит политический проект «Малороссия», который нам завещал А.В.Захарченко?

Ответ: Это долгий и многогранный вопрос. Позволю себе сконцентрироваться на основной сути – дипломатических представительствах. СМИ регулярно освещают и демонстрируют кадры того, что украинские националисты-радикалы позволяют себе в отношении российских дипломатических и консульских представителей. Причем это делают не сознательно, для раскрутки на федеральных каналах, а потому что Интернет и социальные сети пестрят фотографиями и видеороликами, информацией, которую люди пересылают друг другу.

У меня только один вопрос: на Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение? Хочу напомнить, что здесь тоже работают украинские дипломатические и консульские представительства, и здесь тоже есть украинские дипломаты. Мы с ними поддерживаем контакт, уважаем и защищаем их. Вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей (как, например, у Вас в голосе звучало возмущение) возникает уже ощущение того, что есть предел любому терпению.

Радикалы позволяют себе новые провокации в отношении российских политических объектов на Украине. Это не простые обыватели и не то население страны, которое работает и трудится. Когда люди работают, у них нет времени ходить и громить, они занимаются заработками (тем более, это весьма актуально для ситуации, которая сейчас там складывается), своими семьями и вообще вопросом выживания. Они точно не пойдут часами забрасывать посольство и консульство бутылками с зажигательной смесью и поджигать машины. Это делают либо те люди, которым платят, либо те, которые являются националистами по призванию (а может быть, и не только по призванию, а по научению).

По линии МИД мы ежедневно получаем тысячи подобных вопросов с требованиями прекратить этот произвол. На Украине должны понимать, что официально Москва будет делать все для того, чтобы быть и оставаться приверженной всем конвенциям о дипломатических сношениях и охранять дипломатические миссии Украины на территории нашей страны. Но есть предел народному терпению. Об этом тоже нужно помнить.

Что касается Вашего вопроса о возможном переносе куда-либо этих представительств, то наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос: иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Например, у нас было Генеральное консульство в Симферополе, а потом стало Представительство МИД в регионе. Случается и так.

Вопрос: Хотел бы поблагодарить Вас за ответ в ходе брифинга на вопрос о нападении на Консульство Китая в Пакистане. Каковы Ваши оценки политики двойных стандартов Великобритании? С одной стороны, Соединенное Королевство поддерживает лидера террористической организации у него на родине. С другой стороны, в своей собственной стране британцы борются за права человека. Кроме того, обвиняют другие страны во вмешательстве во внутренние дела Королевства, в том числе такие обвинения неоднократно звучали и в адрес России.

Ответ: Я уже частично ответила на Ваш вопрос. У нас нет информации о том, что представитель упомянутой Вами экстремистской структуры находится на территории Великобритании. Если у Вас есть факты, доказывающие это, если Вы получите официальную британскую позицию на этот счет, мы с удовольствием сделаем политическое заявление. Но на сегодняшний день комментировать нахождение в Великобритании человека в отсутствие какой-либо информации я не могу. Мы все-таки, как Вы правильно сказали, отличаемся от Лондона. Мы не занимаемся спекуляциями в отсутствие информации. Если Вы передадите нам Ваши данные, мы их проанализируем.

Вопрос: Будет ли Министр иностранных дел России С.В.Лавров встречаться «на полях» предстоящего в Милане Совещания Министров иностранных дел государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) с Министром иностранных дел Украины П.А.Климкиным? Если такая встреча состоится, то что может стать предметом разговора?

Ответ: Сейчас график Министра иностранных дел России С.В.Лаврова находится в проработке. На данный момент Министр находится в Аргентине в качестве члена делегации Президента России. Там тоже могут состояться контакты с главами внешнеполитических ведомств. Думаю, что в начале следующей недели мы сможем информировать вас о планирующихся встречах на площадке ОБСЕ в Милане. Пока у меня нет конкретной информации по данной встрече.

Вопрос: Премьер-министр Великобритании Т.Мэй в ночь на пятницу, 30 ноября, заявила, что из-за инцидента в Керченском проливе нужно ввести новые санкции в отношении России. Как Вы можете это прокомментировать?

Ответ: Мне кажется, можно уже успокоиться и вообще не упоминать какие-либо поводы. Это бессмысленно. Мы все прекрасно знаем, что Великобритания и целый ряд политических деятелей зарубежных, в основном западных, государств четко стоят на позиции санкционного давления. Не только в отношении России, но и в отношении других государств. Они считают возможным таким образом либо урегулировать собственные проблемы, либо влиять на международную повестку. Это их подход.

Какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе, о сирийском урегулировании, о ситуации в других регионах? Это все теперь уже лишнее. Мне кажется, будет правильнее, честнее и менее энергозатратно (а сейчас Великобритании требуются силы в контексте «брекзита») прямо говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России. Наверное, даже ни у кого не будет претензий к Соединенному Королевству. Это просто повторение мантры. Меняется сценография, но танец остается тем же.

Вопрос: Вы уже упоминали отмену российско-американской встречи на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Насколько благоразумно со стороны американской делегации отменять встречу с Президентом России В.В.Путиным менее, чем за сутки?

Ответ: Думаю, этот вопрос нужно адресовать американским политологам, которые знают внутриполитическую обстановку в стране. Слово «благоразумие» в большей степени применимо в контексте тамошней внутренней повестки.

Мы говорим о целесообразности, о решении конкретных вопросов, о будущем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о вопросах глобальной повестки. С этой точки зрения, любой контакт, а тем более на уровне глав государств, заранее анонсированный и серьезно проработанный, – это движение вперед. А вопрос по поводу благоразумия попрошу Вас все-таки адресовать американскому обществу.

Вопрос: В начале брифинга Вы упомянули, что глава МИД России С.В.Лавров на предстоящем в Милане заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ планирует затронуть вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Планируется ли обсуждение конкретных дальнейших шагов на пути решения конфликта?

Ответ: Если мы говорим о выступлении Министра на заседании СМИД ОБСЕ, то оно будет охватывать всё, что связано с повесткой ОБСЕ, особенно в тех вопросах, в которых непосредственно участвует Россия. Мы поделимся своими оценками.

Конечно, будут и двусторонние встречи, в ходе которых данная проблематика будет обсуждаться в более предметном, прикладном ключе. В их рамках могут быть намечены конкретные шаги и предложения.

Вопрос: Считаете ли Вы, что очередной отказ Д.Трампа от встречи с В.В.Путиным связан с керченским инцидентом? С кем глава российского государства будет встречаться в Буэнос-Айресе вместо Д.Трампа? США всегда проявляют такую неспособность договариваться или это новое явление в российско-американских отношениях?

Ответ: Вообще Д.Трамп – это новое явление. Он новатор в огромном количестве сфер.

Является ли керченская провокация, устроенная Киевом, реальным поводом к отмене встречи? Публично мы слышали именно такое объяснение, которое приняли к сведению. Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Она является доминирующей при принятии решений.

В целом всё, что творится в двусторонних отношениях последних лет, действительно обращает на себя внимание. Это началось у Б.Обамы и, к сожалению, продолжается. Ухудшение двусторонних отношений, действия по нагнетанию ситуации были сознательным выбором Президента США Б.Обамы и его команды. Сейчас, думаю, мы имеем дело с наследием того курса, которое не может сразу исчезнуть. Ситуация отражает ожесточённую внутриполитическую борьбу, продолжающуюся в США.

Что касается графика В.В.Путина, то его комментирует Администрация Президента России.

Вопрос: Сенат США единодушно принял резолюцию о вине России в агрессии против Украины в связи с провокацией в Керченском проливе. В ней членов международного сообщества призывают объединиться в знак протеста против действий Правительства Российской Федерации в Керченском проливе, поскольку они «нарушают основополагающие принципы международного права, принятые всеми государствами». Такая резолюция призвана оказать давление на все остальные страны?

Ответ: Я не в курсе, может, Вы знаете – Сенат уже разобрался с пропажей и убийством журналиста, который работал на американские СМИ? Не видели? Было что-то у них? Им это неинтересно?

Что касается резолюции, то она является показателем крайне низкого интеллектуального и образовательного уровня тех, кто её составлял. Её авторы не имеют представления о вещах, о которых рассуждают, не знают фактуры, не понимают и не разбираются в тех проблемах, по поводу которых делают заявления.

Хотела бы повторить, что именно США и внешнеполитические деятели этого государства несут ответственность за судьбу Украины, украинского народа в последние годы. Под непосредственным руководством представителей Госдепартамента США происходили «майданы», захват власти, роспуск законно избранных структур и все те изменения, которые мы наблюдаем. Под диктовку американских дипломатов, официальных лиц и представителей силовых структур «рисовалось» будущее Украины – формировались государственная власть, политика, в частности, в отношении Донбасса.

Вместо того, чтобы принимать очередную бумажку, в США должны осознать роль своей страны и её официальных лиц в украинской трагедии и принять какое-нибудь другое заявление, например, по поводу роли Госдепартамента США в событиях на Украине в 2013-2014 гг.

Вопрос: 6 декабря в Санкт-Петербурге страны ОДКБ будут обсуждать кандидатуру будущего генерального секретаря этой организации. Как Вы знаете, есть 3 варианта: назначение армянского или белорусского кандидата, либо же обязанности продолжит исполнять заместитель Генсека В.А.Семериков. Ведутся ли сейчас между министерствами иностранных дел Армении и России консультации по данному вопросу? К какому из этих трёх вариантов склоняется Россия?

Ответ: Консультации по этому вопросу ведутся не только между министерствами иностранных дел Армении и России, но и между всеми странами-членами ОДКБ. Ведь речь идёт о руководстве всей организации.

Что касается озвученных Вами вариантов, то это вопрос экспертной проработки и, безусловно, основанного на ней решения руководства стран.