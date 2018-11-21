Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на доклады главы СММ на Украине Э.Апакана и спецпредставителя ДП ОБСЕ в КГ по Украине М.Сайдика, Вена, 29 ноября 2018 года

Приветствуем уважаемых послов Э.Апакана и М.Сайдика на заседании Постсовета ОБСЕ. Благодарим за ваши доклады.

Они подтверждают, что ситуация на Украине ухудшается. В борьбе за сохранение во власти политическое руководство этой страны всячески уклоняется от диалога с собственным населением и натужно пытается «играть мускулами», попутно изображая из себя жертву мнимой «российской агрессии». Делается это на фоне откровенного саботажа минского «Комплекса мер», отвлечь внимание от невыполнения которого и призваны, в т.ч. крайне опасные провокации и бездумные решения.

Введенное по инициативе П.Порошенко с 28 ноября военное положение в 10 областях Украины (это почти половина всей территории страны), в т.ч. в Донбассе, не только противоречит букве и духу «Комплекса мер», но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий. После решения Верховной Рады на особый режим перешли и силовые органы Украины, получившие весьма широкие полномочия, вплоть до изъятия у населения имущества и личного транспорта. Видимо, по мнению киевских майданных стратегов, населению Донбасса, да и всей остальной Украины, мало страданий. Реакция с мест не заставила себя долго ждать. Мариупольский телеканал «TV7» показал сюжет о том, как 12-15 летних детей вместо учебы отправили копать окопы. Но даже дети в этом сюжете говорили, как сильно они устали от бесконечных военных приготовлений. Ожидаем, что СММ будет внимательно отслеживать и докладывать о том, как введение военного положения отразится на ситуации на Украине, в т.ч. возможностях реализации гражданами страны своих прав и свобод.

За последнее время в Донбассе сформирована ударная группировка ВСУ, способная в любой момент развязать масштабные военные действия вдоль всей линии соприкосновения. В ноябре наблюдатели СММ зафиксировали более 50 единиц военной техники ВСУ в нарушение п.2 «Комплекса мер» и более 150 единиц вооружений сразу за пределами линий отвода. Переброска артиллерии и РСЗО осуществлялась через ж/д станции в Константиновке и Рубежном. Наблюдатели засекли стягивание в Донбасс зенитно-ракетных комплексов «БУК» (12 ноября у н.п. Шевченко) и «С-300» (12 ноября у Володарского), станций глушения радиосвязи (12 ноября Р-934Б/БМ у Причепиловки) и других вооружений.

В последнее время силовики интенсифицировали обстрелы населенных пунктов Донбасса. В результате 12 и 14 ноября ранены мирные жители в Михайловке, 21 ноября – в Еленовке, 14 и 20 ноября повреждены дома в Михайловке, 16 ноября – в Дебальцево, 17 ноября – в Крутой Балке, 24 ноября – обесточена часть Горловки. Вооруженные силы Украины продолжили свое «ползучее наступление», отрапортовав о занятии 24 ноября н.п. Рассадки на Светлодарской дуге. Военные провокации Киева несут в себе риск масштабной эскалации напряженности.

Призываем СММ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе. Требуется не фрагментарная информация, а комплексный взгляд на военные приготовления ВСУ. Недостаточно фиксировать направление огня или ограничиваться констатацией факта обстрела. Нужен детальный разбор инцидентов. По каждому случаю гибели или ранения мирного жителя в результате обстрела необходим отдельный подробный ситуационный отчет. Что мешает подготовить сводный тематический доклад о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения по аналогии с тем, как это было сделано в сентябре 2017 г.?

Требуются решительные действия в рамках подгруппы по безопасности Контактной группы по продвижению мер предотвращения масштабной эскалации. В нынешних условиях особенно важно подтвердить режим прекращения огня и принять дополнительные меры сдерживания роста напряженности. Мы поддерживаем предложение посла Э.Апакана по утверждению в Контактной группе дополнительных мер в сфере безопасности. Требуется публикация приказов о недопущении ведения огня, запрет обстрелов населенных пунктов, на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, на размещение вооружений вблизи объектов инфраструктуры, а также принятие мер в отношении нарушителей.

ОБСЕ следует добиваться выполнения решений Контактной группы. Киев продолжает саботировать разведение сил. Силовики систематически игнорируют сигналы ополченцев о готовности к началу отвода в Станице Луганской, несмотря на то, что СММ более 55 раз фиксировала необходимый для этого 7-дневный режим полной тишины. Призываем посла Э.Апакана четко отражать в докладах СММ периоды соблюдения режима тишины на этом участке и регулярно докладывать о причинах отсутствия прогресса в этом важном вопросе. ОБСЕ могла бы инициативно ставить этот вопрос в Контактной группе. Поддержка процесса разведения лидерами государств «нормандской четверки» – России, Германии и Франции, как известно, имеется. Считаем важным восстановить статус-кво на участках разведения в Золотом и Петровском. Призываем СММ напомнить хронологию милитаризации этих районов. В мандат Миссии входит «диалог на местах с целью снижения напряженности». Этим и надо заниматься в Золотом, Петровском и Станице Луганской, а также в ходе контактов с украинским военным руководством в Киеве.

Уважаемый господин М.Сайдик,

Мы неоднократно призывали Вас провести сравнительный анализ минского «Комплекса мер» и «закона о реинтеграции Донбасса». В упущенное ОБСЕ время Киев сделал ряд новых шагов в сторону от одобренной СБ ООН «дорожной карты» урегулирования. Закон об образовании и прошедший первое чтение законопроект о госязыке исключают возможность реализации права на языковое самоопределение по смыслу п.11 «Комплекса мер». Продленный Киевом временный закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей так и не обрел постоянный характер, содержит искусственные условия и увязки, делающие его реальное вступление в силу невозможным, и не имеет ничего общего с подлинным выполнением минских обязательств Украины.

Киев продолжает блокировать диалог по политическим вопросам в Контактной группе. Украинские переговорщики отказываются зафиксировать на бумаге «формулу Ф.-В.Штайнмайера», которая дважды одобрялась лидерами в «нормандском формате» на саммитах в Париже в 2015 г. и Берлине в 2016 г. Это не позволяет двигаться вперед по вопросам местных выборов в Донбассе, а также обеспечению гарантий прав жителей этого региона. Более того, введение военного положения ставит под вопрос и саму возможность проведения местных выборов в Донбассе, которые предусмотрены п.4 «Комплекса мер». Призываем посла М.Сайдика сфокусировать работу политической подгруппы на необходимости выполнения поручений лидеров «нормандской четверки» относительно «формулы Ф.-В.Штайнмайера», чтобы сдвинуть с «мертвой точки» процесс урегулирования.

Считаем востребованным четкий сигнал от посла М.Сайдика о необходимости параллельных и скоординированных шагов в сфере политики, безопасности, на гуманитарном и экономическом треках. Договоренность об этом была также достигнута на берлинском саммите «нормандской четверки» 19 октября 2016 г. Киев же, при поддержке своих покровителей пытается все свести к обсуждению военной ситуации на линии соприкосновения, которую своими действиями сам же и усугубляет.

Игнорирование украинской стороной экономических и гуманитарных аспектов урегулирования – показатель того, что Донбасс нужен Киеву исключительно как территория. Проживающие на нем люди, их права и законные интересы для украинских властей ничего не стоят. Именно поэтому до сих пор не отменена торгово-транспортная блокада, не восстановлены выплаты пенсий и соцпособий. Способные принимать решения ключевые украинские переговорщики перманентно отсутствуют на заседаниях гуманитарной подгруппы в Минске, парализуя ее работу. Киев отказывается от обмена пленными по принципу «всех на всех», уходит от представления пофамильных списков для обмена, выводит из этих списков лиц, якобы «совершивших тяжкие преступления», тормозит поиск без вести пропавших. Из-за его позиции до сих пор не удается приступить к ремонту моста в Станице Луганской по проекту МККК. Заблокировано заявление Контактной группы о неприменении пыток в тюрьмах. Требуются решительные шаги со стороны посла М.Сайдика по вовлечению Киева в диалог по насущным проблемам урегулирования.

Пристального внимания ОБСЕ и её Спецмониторинговой миссии на Украине заслуживает внутриполитическая ситуация: ограничение свободы слова, притеснения прав верующих, проявления радикального национализма.

Все большее «закручивание гаек» киевскими властями накладывает серьезные ограничения на свободы граждан. Практически любое заявление с критикой властей на Украине может расцениваться как антигосударственное и жестко пресекаться. Совершенно очевидно, что ситуация со свободой слова, собраний и ассоциаций становится все более удручающей.

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства». Поправки призваны сформировать законодательную базу для привлечения к ответственности неподконтрольные властям медиаресурсы, как в случае с телеканалами «112» и «NewsOne», редакционная политика которых не устраивает власти. И это в дополнение к тому, что ранее Верховная Рада уже призывала СНБО Украины лишать лицензии неугодные СМИ. Новое регулирование противоречит международным обязательствам Украины и её внутреннему законодательству. В частности, статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и статье 34 конституции Украины, согласно которым каждому гарантируется право на свободу слова, выражение взглядов и убеждений. В случае принятия власти получат ещё один инструмент по «зачистке» информационного поля от неугодных Киеву СМИ в преддверии избирательной кампании.

При попустительстве властей продолжаются бесчинства радикалов. Только за последние две недели СММ зафиксировала попытку поджога Андреевской церкви в Киеве 15 ноября; вандализм на кладбище в Коломые 12 ноября, где было повалено 94 креста польским заключенным; факты давления на судей в Харьковской области; поджог российского дипломатического автомобиля в Киеве и беспорядки перед зданиями Посольства и генконсульств России в Харькове и Одессе 26 ноября. Вместо осуждения пещерного национализма украинские высшие должностные лица культивируют и подогревают его, дают радикалам новые поводы для беспорядков, фактически указывая им, кто должен стать очередной «жертвой». Мининдел Украины П.Климкин в Верховной Раде заявил, что «дипломатические отношения с Россией исчерпали себя…. По определению эти отношения нам не нужны, и по факту у нас нет таких отношений…. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой деятельности в стране-агрессоре».

Поощрение радикального национализма имеет последствия, выходящие за пределы границ Украины. Обозреватели немецкого «Spiegel» и британского «Guardian» ещё год назад обратили внимание на рекрутирование украинскими радикалами европейской молодежи для войны в Донбассе. 12 ноября с.г. «Associated Press» подтвердила существование на Украине лагерей, где радикалы обучают детей обращению с оружием и ненавистнической идеологии. 19 ноября известный американский журналист Макс Блюменталь, печатающийся в таких авторитетных изданиях, как «New York Times», «Guardian» и «Al Jazeera», подготовил объемный материал со ссылками на расследование ФБР, в котором раскрыл тесное взаимодействие между украинскими радикал-националистами и американской организацией сторонников превосходства белой расы – RAM. Совершившие преступления в Калифорнии в 2017 г. американские ультраправые проходили подготовку в военных лагерях украинского батальона «Азов», предоставление помощи которому запретил даже Конгресс США. Несмотря на это, представители Вашингтона и Киева голосовали против резолюции Генассамблеи в ООН по борьбе с героизацией нацизма. Повторяем наш настойчивый призыв к СММ без промедлений опубликовать тематический материал о проявлениях радикального национализма, неонацизма и экстремизма на Украине.

Уважаемый господин Председатель,

К пятой годовщине конфликта киевские власти приблизили ситуацию в стране к точке невозврата, чреватой для Украины самыми трагическими последствиями. Рассчитываем, что уважаемые послы М.Сайдик и Э.Апакан будут в полной мере использовать инструментарий Контактной группы и СММ для побуждения Киева к выполнению минского «Комплекса мер», поддержанного СБ ООН и лидерами «нормандской четвёрки». Обращаемся к государствам-участникам ОБСЕ с настойчивым призывом поддержать этот основополагающий для украинского урегулирования документ на СМИД ОБСЕ в Милане.

Благодарю за внимание.