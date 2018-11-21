О катастрофе прогулочного судна на озере Виктория в Уганде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября на озере Виктория в Уганде перевернулось прогулочное судно, на борту которого находились около 120 пассажиров. В результате катастрофы погибли не менее 32 человек, свыше 60 числятся пропавшими без вести.

По данным Посольства России в Кампале, среди жертв российских граждан нет.

30 ноября в Уганде объявлен День национального траура в память жертв трагедии.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.