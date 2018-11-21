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30.11.1814:04 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по вопросам социального равенства Израиля Г.Гамлиэль

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 ноября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по вопросам социального равенства Государства Израиль Гили Гамлиэль.

В ходе беседы, в которой участвовал также Посол Израиля в Москве Г.Корен, обсуждались вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских отношений с акцентом на укрепление гуманитарных связей. Были затронуты также некоторые актуальные аспекты ближневосточной проблематики.

 

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