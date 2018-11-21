Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередной великоалбанской провокацией

26 ноября с.г. в ходе совместного заседания в г.Печ (Автономный край Косово, Республика Сербия) Правительства Албании и косовского «правительства» премьер-министр Албании Э.Рама анонсировал планы создания «единого албанского государства по всем направлениям и во всех аспектах». При этом заявил, что «пора положить конец лицемерному разделению» албанского народа.

Решительно осуждаем эту очередную провокацию, направленную на продвижение идеологии «Великой Албании». Подобная риторика чревата разрушением стабильности на Балканах, рецидивом межэтнических конфликтов, подрывом многолетних усилий международного сообщества по обеспечению мира в регионе.

Ожидаем недвусмысленной реакции на провокацию Тираны и Приштины со стороны США и ЕС, осуждения концепции, нацеленной на дестабилизацию Юго-Восточной Европы. Если такой вброс вновь сойдет с рук албанским и косовским политикам, это будет означать, что данный проект пользуется неприкрытой поддержкой Вашингтона и Брюсселя.