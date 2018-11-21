О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве А.Лешехебом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Марокко в Москве А.Лешехеба по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе. Обсуждены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-марокканского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.