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29.11.1817:13 Новости / Марокко

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве А.Лешехебом

2309-29-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Марокко в Москве А.Лешехеба по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе. Обсуждены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления  многопланового российско-марокканского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.

 

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