О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Мавритании в Москве С.Талебом Амаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Мавритании в Москве Сиди Мохамеда Талеба Амара по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, а также представляющая взаимный интерес региональная проблематика с акцентом на задачи эффективной борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне.