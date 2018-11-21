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29.11.1817:12 Новости / Мавритания

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Мавритании в Москве С.Талебом Амаром

2308-29-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Мавритании в Москве Сиди Мохамеда Талеба Амара по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, а также представляющая взаимный интерес региональная проблематика с акцентом на задачи эффективной борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне.

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