Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

29.11.1813:48 Новости

Об оказании Россией помощи Зимбабве

2307-29-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В рамках финансируемого Российской Федерацией проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования оказана помощь Республике Зимбабве в связи с зафиксированным в этой стране в сентябре-октябре с.г. распространением вируса холеры.

28 ноября в Хараре в присутствии представителей Посольства России состоялась церемония передачи зимбабвийцам первой партии российской помощи в виде лекарственных препаратов, доставленных по линии МЧС России. Планируется также направление оборудования для создания передвижных медицинских центров.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений