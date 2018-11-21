Об оказании Россией помощи Зимбабве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В рамках финансируемого Российской Федерацией проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования оказана помощь Республике Зимбабве в связи с зафиксированным в этой стране в сентябре-октябре с.г. распространением вируса холеры.

28 ноября в Хараре в присутствии представителей Посольства России состоялась церемония передачи зимбабвийцам первой партии российской помощи в виде лекарственных препаратов, доставленных по линии МЧС России. Планируется также направление оборудования для создания передвижных медицинских центров.