О встрече в МИД России спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.В.Каламанова с Президентом, Председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Б.Орамой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 ноября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.В.Каламанова с Президентом, Председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедиктом Орамой, находящимся с рабочей поездкой в Москве для участия в 10-м ежегодном Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

В ходе обстоятельной беседы обсуждалось нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Россией и Афрэксимбанком, вопросы реализации крупных инвестиционных проектов, осуществляемых рядом российских компаний на Африканском континенте. Акцентирован взаимный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства.

Затрагивались также некоторые практический аспекты подготовки к намеченным в Москве в июне 2019 г. ежегодному собранию акционеров Афрэксимбанка и российско-африканскому бизнес-форуму.