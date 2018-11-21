Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

28.11.1820:27 Новости / Германия

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко в МИД ФРГ

2303-28-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 ноября в Берлине состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с государственным министром по делам Европы МИД ФРГ М.Ротом и политдиректором МИД ФРГ А.Леендертсе.

Состоялся обмен мнениями о текущем положении дел в сфере безопасности в Евроатлантике. Обсуждались, в частности, вопросы отношений Россия-ЕС, Россия-НАТО, проблематика ДРСМД, пути преодоления кризиса в Совете Европы, перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений