О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко в МИД ФРГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 ноября в Берлине состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с государственным министром по делам Европы МИД ФРГ М.Ротом и политдиректором МИД ФРГ А.Леендертсе.

Состоялся обмен мнениями о текущем положении дел в сфере безопасности в Евроатлантике. Обсуждались, в частности, вопросы отношений Россия-ЕС, Россия-НАТО, проблематика ДРСМД, пути преодоления кризиса в Совете Европы, перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей.