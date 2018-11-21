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28.11.1819:19 Новости / Судан

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Судана в Москве Н.Бабикером

2302-28-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.        

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-суданского взаимодействия, в том числе в контексте подготовки к запланированному на 10-12 декабря в Москве очередному, шестому заседанию Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями по проблематике межсуданских отношений и урегулирования в Республике Южный Судан.

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