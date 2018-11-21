О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Судана в Москве Н.Бабикером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-суданского взаимодействия, в том числе в контексте подготовки к запланированному на 10-12 декабря в Москве очередному, шестому заседанию Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями по проблематике межсуданских отношений и урегулирования в Республике Южный Судан.