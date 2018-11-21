Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с Начальником Федерального департамента (министром) иностранных дел Швейцарии И.Кассисом, Женева, 28 ноября 2018 года

Прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить Начальника Федерального департамента иностранных дел Швейцарии И.Кассиса и всех его сотрудников за приглашение провести двустороннюю встречу «на полях» Женевской международной конференции по Афганистану.

Подробно обсудили наши двусторонние отношения, которые всегда носили конструктивный и прагматичный характер, основывались на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

У нас устойчивый рост товарооборота. Приветствуем уверенное наращивание швейцарских инвестиций в России и российских в Швейцарии. Сегодня подтвердили нашу линию на то, чтобы поощрять деловые круги к дальнейшему углублению взаимодействия между российскими и швейцарскими предпринимателями. Новые решения в сфере торгово-экономического сотрудничества готовятся к очередному заседанию Смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, которое состоится 4 декабря в Берне.

Как уже сказал мой коллега И.Кассис, мы с удовлетворением отметили возобновление контактов между нашими специальными службами, которые прошли в середине ноября в Москве. Я думаю, что это можно только приветствовать, потому что именно по профессиональным каналам на основе конкретных фактов можно рассматривать озабоченности друг друга. Их лучше обсуждать таким образом, а не ориентироваться на публичные заявления, сеющие порой недопонимание и сумятицу.

Приветствуем готовность швейцарской стороны перейти к профессиональному и деловому обсуждению любых возникающих озабоченностей.

У нас очень интенсивный и полезный диалог по линии внешнеполитических ведомств. Сегодня посмотрели на статистику проведения консультаций между министерствами иностранных дел по самым разным вопросам международной повестки дня. По-моему, я боюсь ошибиться, у нас нет другой страны-партнера, с которой бы мы консультировались также часто.

Подтвердили признательность нашим швейцарским коллегам за эффективное исполнение функций представительства интересов России в Грузии, а также предоставление площадки для проведения Женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье.

Обменялись мнениями о той нездоровой ситуации, которая сложилась сейчас в Совете Европы из-за стремления некоторых стран игнорировать базовые и основополагающие положения Устава этой Организации, а также о ходе подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане в начале декабря.

Наши друзья интересовались инцидентом, который произошел не в Азовском море, а в Черном море при попытке украинских военно-морских судов войти в Керчь-Еникальский канал в нарушение действующих правил безопасности. Мы привлекли внимание наших коллег к тем документам, которые были преданы гласности по итогам осмотра российскими пограничниками судов-нарушителей. Из них однозначно следует, что это была заранее спланированная провокация в расчете на скандал, с прицелом на достижение геополитических целей и решение внутренних проблем режима в Киеве.

Из международных проблем мы подробно говорили о Сирии. Ознакомили наших собеседников с теми усилиями, которые предпринимает Россия как в национальном качестве, так и в рамках Астанинского процесса. Россия вместе с Турцией и Ираном способствовали диалогу между Правительством Сирии и представителями вооруженных группировок оппозиции. Сегодня началась очередная встреча в Астане, которая продлится два дня. По ее итогам, надеюсь, мы получим дополнительные основания продвигаться к решению вопросов в сферах военно-политической стабилизации, увеличения гуманитарной помощи, содействия в модернизации инфраструктуры, необходимой для возращения беженцев, и, безусловно, в рамках политического процесса при подготовке к переговорам под эгидой ООН в Женеве.

Обсуждали ситуацию в Афганистане. Подробно проинформировали о проведении не так давно в Москве очередной встречи в т.н. Московском формате, которая стала первой площадкой, где представители Кабула и Движения талибов сидели за одним столом.

Привлекли внимание наших швейцарских коллег к тревожной тенденции, которая складывается в силу действий ряда западных государств, стремящихся подменить универсально-согласованные международно-правовые инструменты некими действиями, не являющимися консенсусными и нацеленными на вторжение в прерогативы, в том числе и Совета Безопасности ООН. В качестве примера мы говорили об очень нездоровой ситуации, которая сложилась в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также об аналогичных намерениях в отношении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и целом ряде других случаев.

Надеемся, что Швейцария, которая известна уважительным отношением к международному праву, внимательно посмотрит на складывающуюся ситуацию и сделает выводы для своей практической внешней политики.

Мы с удовольствием будем готовиться к церемонии открытия отреставрированного комплекса посольских зданий Швейцарии в Москве. По этому поводу проведем соответствующую церемонию и переговоры с Начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии И.Кассисом.

Вопрос: На днях Госдепартамент США призвал в частности европейских союзников не ослаблять санкционный режим в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Является ли это поощрением киевских властей? Чревато ли это новыми провокациями со стороны Украины?

С.В.Лавров: Думаю, это отражает стремление Вашингтона потакать всем действиям киевского режима, даже подстрекать его на провокационные действия. Это прискорбно. На данную тему недавно высказался Президент России В.В.Путин.

Накапливается слишком много фактов, которые говорят о том, что в Вашингтоне и некоторых европейских столицах готовы исполнять любой каприз киевского режима. Мне бы очень хотелось, чтобы Спецпредставитель США по Украине К.Волкер все-таки играл роль действительно представителя, стремящегося, прежде всего, добиться согласия между конфликтующими сторонами, Киевом – с одной стороны – и Донецком и Луганском – с другой. Пока же К.Волкер выступает в роли ярого защитника любых провокационных действий киевского режима.

Вопрос (перевод с французского, адресован И.Кассису): Вы рассказали о спорных вопросах, в частности, касающихся шпионажа на швейцарской территории. Раньше речь шла о том, что до четверти дипкорпуса вовлечено в такую деятельность. Сейчас Вы говорите, что ситуация улучшилась. Каким конкретно образом? Какие системы Вы предусмотрели? Вы уже упомянули визит Главы швейцарской разведки

Ж.-Ф. Годена в Москву, но что будет дальше? Дал ли Министр иностранных дел России С.В.Лавров какие-либо гарантии со своей стороны?

С.В.Лавров (добавляет после И.Кассиса): Мы действительно узнали из швейцарских СМИ летом этого года, что у правительства Швейцарии есть какие-то опасения в отношении деятельности России на территории Конфедерации. Повторю еще раз, мы узнали об этом из СМИ и испытали некоторое удивление, учитывая, что у нас со Швейцарией всегда были конкретные, товарищеские, прагматичные отношения. Мы готовы профессионально рассматривать любые озабоченности, возникающие у наших швейцарских коллег. Но в данной ситуации никакого обращения к нам по соответствующим каналам не было, информация появилась в СМИ. Это значит, что кто-то в швейцарском руководстве, кто испытывал подозрения, «слил» это в СМИ. Нас это, правда, удивило. Значит, этот кто-то был заинтересован не в получении конкретных разъяснений, а в том, чтобы устроить медийный скандал. Когда мы встретились с И.Кассисом в Нью-Йорке, он затронул эту тему. Я откровенно сказал, что мы не понимаем, почему были избраны такие подходы, и посоветовал пользоваться существующими, эффективными каналами. Мы довольны тем, что швейцарская сторона задействовала такой канал. В середине ноября соответствующий представитель приезжал в Москву, встречался со своими коллегами. Как я понимаю, итоги этой встречи были приемлемы для обеих сторон. Надо и далее продолжать общение по этим каналам профессионально без какой-либо политизированности.

В последнее время Россию в чем только не обвиняют в самых разных странах мира. Но еще ни в одном случае не было предъявлено конкретных фактов. Все делается в стиле Премьер-министра Великобритании Т.Мэй и ее «хайли лайкли». Из доказанных фактов шпионажа мне известен, по крайней мере, один, который почему-то всеми был признан, но никак не комментировался. Я имею в виду то, как американцы шпионили за Канцлером Германии А.Меркель, включая прослушивание ее телефона. Это объективно установленный факт. Но почему-то те, кто тревожится о шпионской деятельности, на эту тему, опирающуюся на признанную всеми истину, разговаривать как-то не очень настроены.

Вопрос (адресован И.Кассису): Вы сейчас упомянули, что существует легальная и нелегальная деятельность. Не могли бы Вы пояснить разницу?

С.В.Лавров (добавляет после И.Кассиса): Это то, о чем я сказал. Когда прослушивали телефон Канцлера Германии, американцы это делали без разрешения немецких спецслужб и судов.

Вопрос: Сегодня Президент Афганистана А.Гани заявил о том, что сформирована «дорожная карта», создана спецгруппа для переговоров с талибами. Какова позиция России по этому вопросу? Как это может повлиять на процесс афганского урегулирования?

С.В.Лавров: Если Президент Афганистана А.Гани действительно формирует специальную группу для переговоров с талибами, значит, та логика, которую продвигала и продвигает Россия в рамках Московского формата консультаций по Афганистану, работает. Мы будем поддерживать прямой диалог между официальным Кабулом и Движением талибов. Конечно, этот диалог не может развиваться в вакууме. Он обязательно должен иметь международное сопровождение. По моему убеждению, состав участников Московского формата, в который входят все центральноазиатские страны, Китай, Пакистан, Индия, Иран, Россия (США, кстати, приглашены в этот формат), идеально подходит для внешнего сопровождения прямого инклюзивного межафганского диалога, в котором наряду с правительством и талибами, конечно, должны принимать участие и другие видные политические силы страны.

Вопрос (перевод с французского): Вы только что говорили об обвинениях в адрес России. Но украинская сторона представила факты – координаты и точные позиции кораблей в тот момент, когда российская сторона открыла огонь. Согласно этим координатам корабли находились в международной зоне. Будете ли Вы отрицать эти факты?

Сегодня один из высокопоставленных чиновников Евросоюза говорил о том, что проход через Керченский пролив должен быть открыт. Согласна ли с таким утверждением России?

С.В.Лавров: Мы будем отрицать т.н. «факты», которые предоставила украинская сторона, потому что факты задокументированы нашей пограничной службой, и они имеются в открытом доступе. Согласно этим фактам, даже если абстрагироваться от того, что произошло в марте 2014 г. в Крыму, нарушение украинскими судами территориальных вод Российской Федерации состоялось в той точке, которая и до 2014 г. официально признавалась всеми, включая Украину, началом территориальных вод Российской Федерации.

Что касается Керченского пролива, то порядок прохода по этому не очень комфортному руслу хорошо известен украинской стороне. В сентябре корабли ВМС Украины из Чёрного моря проходили по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море. Они направили соответствующее уведомление нашим пограничникам. Власти, которые контролируют безопасность в районе Керченского пролива, предоставили украинским судам лоцманские услуги, которые обязательны для осуществления прохода. Поэтому говорить о том, что украинцы не были осведомлены о том, как они должны действовать – по меньшей мере, некорректно.

Наши пограничники и следователи допросили находившихся на этих судах офицеров Службы безопасности Украины, которые руководили всей этой провокационной операцией, и обнаружили на этих судах документы (они имеются в открытом доступе), из которых ясно вытекает, что эти суда имели приказ не уведомлять власти морского порта Керчь и пытаться скрытно, в нарушение действующих правил, прорваться в Азовское море. То, что всё это подтверждает абсолютно провокационный характер этой затеи, ни у кого, кто ознакомился с имеющимися документами, сомнений вызывать не может.

Цель этого действа заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину. Потому что от этого режима и властей в Европе, по меньшей мере, точно устали. В Америке, может быть, не устали, не знаю. Заодно, конечно, стремление решить внутриполитические проблемы. Рейтинг П.А.Порошенко просто катастрофичен.

Я уже сказал о том, какие существуют правила прохода по Керченскому проливу. Украинцам об этих правилах было прекрасно известно, потому что они этими правилами уже добросовестно пользовались и не встречали каких-либо препятствий для прохождения в Азовское море.

Мы уважаем международное право. В полном соответствии с принципом самоопределения народов, права наций на самоопределение, в Крыму прошел референдум, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, хотя и не представлявшие официальные правительства. Но это были люди, которые искренне хотели знать, что там происходит. Они убедились, что волеизъявление было свободным, крымчане выбрали путь возвращения в Россию. Тем самым Керченский пролив стал внутренними водами России.

Я понимаю, что некоторым нашим западным коллегам обидно, что в Крыму не удалось создать военно-морскую базу НАТО. Но ничего не поделаешь. Таков ход истории, такова воля крымского народа. Г-н Кассис сегодня сказал то же самое, что говорят в ЕС, НАТО и Вашингтоне: призываем Россию и Украину предпринять шаги по деэскалации этой ситуации. Считаю, что эти призывы, в том числе к Украине, являются однозначным подтверждением вины Киева за произошедшее. Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе, «отмазать» киевские власти, то призыва к Украине со стороны наших западных коллег вообще бы не последовало. Был бы только призыв к России.