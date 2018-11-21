Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова на открытии 46-й сессии Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Вена, 26 ноября 2018 года

Уважаемая г-жа Председатель, Посол Фаузия Мибарки,

Поздравляю Вас с избранием на ответственный пост. Примите пожелания успехов и заверения в нашей готовности к конструктивному сотрудничеству.

Господин Генеральный директор,

Ваши превосходительства,

Дамы и господа,

Российская Федерация неизменно привержена принципу многосторонности на международной арене. Организация Объединенных Наций, ее спецучреждения и программы – важнейшая составляющая многосторонности. В совокупности они образуют сложный уникальный механизм, требующий нашего бережного отношения, деятельного и ответственного участия в его работе. Здесь нет места односторонним эгоистическим интересам, здесь мы прилагаем особые усилия, чтобы выходить на консенсусные решения, которые в результате должны сделать этот мир лучше. Твердо выступаем против политизации технических площадок ООН, попыток навязать здесь односторонние нелегитимные подходы, противоречащие здравому смыслу и общим целям устойчивого развития.

ЮНИДО – главная организация системы ООН по промышленному развитию. Мы неизменно поддерживаем ее работу по продвижению устойчивой и всеохватной индустриализации. Высоко ценим вклад этого Спецучреждения ООН в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Считаем, что он наглядно отражен в Годовом докладе Организации. Гордимся тем, что в нем отмечен целый ряд проектов технического содействия, осуществляемых при финансовой поддержке Российской Федерации, в том числе наши программы техсодействия в странах Содружества Независимых Государств, Африке, Латинской Америке, а также межрегиональные инициативы, в том числе по укреплению экономического потенциала женщин, развитию женского предпринимательства и лидерства.

Рассчитываем, что участие ЮНИДО в реформировании системы развития ООН будет способствовать дальнейшему повышению эффективности работы Организации, позволит еще полнее раскрыть ее потенциал. Для этого необходимо провести тщательную взаимную настройку обеих систем. Было бы несправедливым полностью возложить ответственность за преобразования только на Секретариат ЮНИДО. Считаем важным обеспечить деятельную поддержку стран-членов этой Организации, чтобы наш коллективный голос был услышан и в штаб-квартире ООН, и в полевых присутствиях. Нам предстоит проанализировать все аспекты реформы, которые отразятся на этом Спецучреждении ООН, и обеспечить, чтобы они пошли только на благо.

Считаем важным обеспечить транспарентность, отчетность и предсказуемость во взаимодействии ЮНИДО с системой резидентов-координаторов. ЮНИДО и мы, ее страны-члены, финансирующие эту систему, должны иметь возможность участвовать в планировании ее программы и бюджета, ее кадровом наполнении, а также мониторинге и оценке качества ее работы. До настоящего момента мы были лишены доступа к этому механизму. Полагаем, что реформа предоставляет хорошие возможности для того, чтобы скорректировать эти недочеты. Стоит задуматься и о том, насколько действующая сейчас формула совместного несения расходов по системе резидентов-координаторов отражает реальный уровень участия в ней каждой организации, в данном случае ЮНИДО. Если окажется, что не отражает, следует также поставить вопрос о необходимости ее доработки и переподписания.

Убежден, что такой подход даст положительные результаты, позволит ЮНИДО увеличить свой вклад в достижение целого ряда Целей устойчивого развития, успешное осуществление Третьего десятилетия промышленного развития Африки и других важных инициатив в области ликвидации нищеты и неравенства, создания рабочих мест, обеспечения экономического роста, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

Благодарю за внимание.