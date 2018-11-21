Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова на параллельном мероприятии Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по вопросу проведения Глобального саммита производства и индустриализации (Екатеринбург, июль 2019 г.), Вена, 27 ноября 2018 года

Уважаемый Постпред ОАЭ г-н Хамад Аль-Кааби,

Уважаемый заместитель Гендиректора ЮНИДО г-н Куниеши,

Дамы и господа,

Развитие национальной промышленности – важнейший приоритет руководства Российской Федерации. Мы успешно решаем задачи импортозамещения и локализации производимой в России продукции. Каждый год в России начинают работу новые индустриальные парки и технопарки, формируются производственные кластеры, успешно внедряются цифровые решения и другие инновации. За последние годы мы достигли роста производства и значимого увеличения объемов поставок продукции обрабатывающей промышленности на внешние рынки. Это обеспечивается в том числе за счет сильных мер финансовой и регуляторной поддержки со стороны государства. Особое внимание уделяется работе с промышленными ассоциациями и экспертным сообществом.

Одновременно считаем важным усиливать нашу работу на глобальном уровне, взаимодействие с такими важными игроками на этом поле, как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Только совместная работа может гарантировать успешное решение непростых задач, которые ставит перед всеми нами переход мировой экономики к новому технологическому укладу, преодоление связанных с этим вызовов.

Рассматриваем Глобальный саммит производства и индустриализации в качестве важной дискуссионной площадки для рассмотрения всего комплекса вопросов связанных с промышленным развитием, реализацией Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в эпоху Четвертой промышленной революции.

Рад пригласить вас на второй Глобальный саммит, который пройдет в июле 2019 г. в Екатеринбурге, крупнейшем промышленном и экономическом центре мирового масштаба. Саммит состоится на «площадке» современного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» одновременно с проведением 10-й юбилейной международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». В этом году выставку посетило более 46 тыс. участников из 107 стран мира. При этом 76% участников составила профессиональная аудитория. Форум освещали представители 348 российских и зарубежных СМИ.

Одним из основных вопросов повестки дня Саммита в 2019 г. станут природоподобные технологии, не наносящие ущерба окружающей среде, но позволяющие человечеству существовать в гармонии с ней. В России внедрение таких технологий в производство успешно реализуется в микроэлектронике, фармацевтике, машиностроении и других отраслях. Рассчитываем, что проведение Глобального саммита в Екатеринбурге придаст новый импульс распространению инноваций и технологий Четвертой промышленной революции в интересах устойчивой и всеохватной индустриализации. Ждем вас в Екатеринбурге.

Благодарю за внимание.