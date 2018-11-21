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28.11.1817:45 Новости

О встрече в МИД России статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина и первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации А.В.Горового с послами государств-участников СНГ

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 ноября в МИД России состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина и первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции А.В.Горового с послами государств-участников Содружества Независимых Государств по тематике миграции.

В ходе встречи Г.Б.Карасин отметил важность миграционной проблематики в общем комплексе многостороннего взаимодействия на пространстве СНГ, заинтересованность российской стороны в поддержании постоянного диалога по этой теме с государствами Содружества.

В свою очередь А.В.Горовой информировал о текущем положении в миграционной сфере в Российской Федерации, уделив отдельное внимание Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 гг. Отмечено, что основной приток мигрантов, в т.ч. трудовых, в нашу страну осуществляется именно из стран Содружества. В этих условиях возрастает необходимость дальнейшего развития взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках существующих интеграционных объединений, преимущественно СНГ и ЕАЭС, с целью организации и регулирования миграционных потоков, соблюдения прав мигрантов, перекрытия каналов нелегальной миграции.

Состоялось предметное обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.

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