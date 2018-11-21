О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии И.Кассисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 ноября в рамках рабочего визита в Швейцарию Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел в Женеве переговоры с Начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассисом.

В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, проведен обзор состоявшихся и планируемых встреч в рамках российско-швейцарского политического диалога, межпарламентских и межрегиональных контактов. Российская сторона поблагодарила партнеров за эффективное и добросовестное выполнение функций по представительству российских интересов в Грузии. Министрами утвержден План межмидовских консультаций на 2019 г.

Состоялся также предметный обмен мнениями по ряду представляющих взаимный интерес актуальных вопросов международной и региональной повесток дня.