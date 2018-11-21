Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

28.11.1817:44 Новости

О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии И.Кассисом

2297-28-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 ноября в рамках рабочего визита в Швейцарию Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел в Женеве переговоры с Начальником Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассисом.

В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, проведен обзор состоявшихся и планируемых встреч в рамках российско-швейцарского политического диалога, межпарламентских и межрегиональных контактов. Российская сторона поблагодарила партнеров за эффективное и добросовестное выполнение функций по представительству российских интересов в Грузии. Министрами утвержден План межмидовских консультаций на 2019 г.

Состоялся также предметный обмен мнениями по ряду представляющих взаимный интерес актуальных вопросов международной и региональной повесток дня.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений