О круглом столе в МИД России по свободе выражения мнений в цифровой среде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 ноября в МИД России состоялся круглый стол «Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках». Его организаторами выступили Департамент информации и печати МИД России, МИА «Россия сегодня», Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роспечати, Общественной палаты Российской Федерации, ведущих российских средств массовой информации, экспертного сообщества, академической среды.

В ходе пленарных сессий были обсуждены проблемы соотношения защиты национальной безопасности и свободы выражения мнений, феномен «фейковых новостей» в электронных СМИ, этические стандарты журналистики и необходимость формирования общего научно-методологического подхода к ним. Круглый стол стал стартовой площадкой для экспертной полемики по вопросу о национальном ответе на существующие в мировой практике модели интернет-регулирования – от полного государственного контроля над национальным сегментом Интернета до минимального вмешательства государства в регулирование Сети.