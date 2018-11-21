О Женевской министерской конференции по Афганистану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27-28 ноября в Женеве состоялась министерская конференция по Афганистану, посвященная вопросам международного содействия процессу национального примирения, поддержки региональных экономических инициатив и механизмов, ориентированных на Афганистан. В мероприятии приняли участие представители 70 стран и 28 международных организаций.

Российскую делегацию возглавил Министр иностранных дел С.В.Лавров. В своем выступлении он акцентировал внимание на российском вкладе в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, содействию национальному примирению и социально-экономическому развитию страны.

Министром было подчеркнуто, что состоявшееся 9 ноября с.г. второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану стало важным шагом в направлении запуска прямого диалога между противоборствующими афганскими сторонами. Отмечена также необходимость углубления сотрудничества Афганистана с государствами-членами ШОС, более активного вовлечения ИРА в интеграционные программы Организации через механизм возобновившей свою деятельность Контактной группы «ШОС-Афганистан».

По итогам конференции принято совместное коммюнике.