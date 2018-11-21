Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Женевской международной конференции по Афганистану, Женева, 28 ноября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Дамы и господа,

Коллеги,

Сегодняшняя встреча – хорошая возможность оценить результаты деятельности Правительства Исламской Республики Афганистан (ИРА) за последние четыре года, проанализировать происходящие в этом государстве политические процессы. И, разумеется, подтвердить готовность международного сообщества и далее оказывать содействие Афганистану в его становлении как мирного, независимого, самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности.

Рассматриваем состоявшиеся в октябре текущего года парламентские выборы как важный этап в деле формирования афганского демократического общества. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на многочисленные нарекания со стороны избирателей к организации волеизъявления, результаты которого до сих пор не объявлены и остаются неопределенными. Не было проведено голосование в провинциальные и уездные советы. Рассчитываем, что необходимые выводы будут сделаны при организации президентских выборов, когда они состоятся.

По-прежнему серьезно обеспокоены продолжающейся деградацией военно-политической обстановки в стране. Последовательно исходим из того, что афганский кризис можно урегулировать исключительно политическим путем. Востребован запуск широкого межафганского инклюзивного диалога с участием Правительства ИРА, Движения талибов (ДТ) и всего спектра общественно-политических сил.

Руководствуясь этими задачами, Россия организовала 9 ноября второе заседание Московского формата консультаций с участием Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, стран ЦА и представителей Движения талибов в целях создания благоприятных условий для налаживания прямых переговоров между Правительством Афганистана и Движением талибов. По решению Президента Ира А.Гани Кабул на этой встрече был представлен делегацией Высшего совета мира. Важно, что все участники заседания единодушно высказались за необходимость более тесного сотрудничества в борьбе против афганского крыла ИГИЛ, угрожающего безопасности не только Афганистана, но и региона в целом. Продолжим взаимодействие с региональными и другими заинтересованными партнерами в рамках Московского формата, помогая запуску инклюзивного межафганского диалога.

Россия будет и впредь вносить вклад в укрепление государственности Афганистана. Залогом стабилизации считаем наращивание боеспособности вооруженных сил страны. Между Россией и Афганистаном действует межправительственное соглашение о военно-технической помощи, в соответствии с которым оказывается содействие Кабулу на льготной и безвозмездной основе.

В качестве дополнительной меры экономической поддержки Россия ввела нулевую ставку ввозных таможенных пошлин для афганских товаров.

Продолжаем оказывать широкое содействие в подготовке кадров. Сегодня в российских университетах за счет выделяемых нами стипендий обучаются свыше 800 афганских студентов.

290 афганских военнослужащих и полицейских проходят подготовку в учебных заведениях Министерства обороны и МВД России.

Обучение сотрудников правоохранительных структур Афганистана ведется также в рамках антинаркотических проектов, осуществляемых Россией совместно с Японией, по линии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и ОБСЕ. 12 ноября под эгидой ОБСЕ был запущен уникальный для Афганистана российско-японский проект создания кинологического центра в Кабуле. При финансовом содействии нашей страны УНП ООН реализует программу создания продовольственной зоны в провинции Бадахшан, нацеленную на расширение районов, свободных от выращивания наркокультур.

Возрождение мирного и стабильного Афганистана требует сопряжения усилий всего мирового сообщества, включая государства Центральной Азии и в целом обширного евразийского пространства. Продолжим способствовать углублению взаимодействия Афганистана с Шанхайской организацией сотрудничества, в том числе в рамках восстановленного механизма Контактной группы «ШОС-Афганистан».

Надеемся, что народ Афганистана в самом ближайшем времени добьётся прекращения братоубийственной войны и успешно реализует масштабную программу реформ. Мы будем оказывать самое активное содействие достижению этих целей.