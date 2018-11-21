Приветственное слово статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина на «круглом столе» «Россия-Казахстан: горизонты стратегического партнерства», Москва, 28 ноября 2018 года

Уважаемый Имангали Нургалиевич,

Дамы и господа,

Тема сегодняшнего круглого стола посвящена будущему наших стран, неразрывно связанных общей историей, многовековым сосуществованием народов, проживающих в России и Казахстане.

Россия и Казахстан сегодня – стратегические партнеры, союзники. Наши отношения активно развиваются на основе прочных традиций дружбы, взаимного уважения и добрососедства, характеризуются интенсивными политическими контактами на всех уровнях.

В 2018 году Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев уже виделись восемь раз (последний – 9 ноября), провели двенадцать телефонных разговоров (последний – 16 ноября). Главы правительств в текущем году встречались пять раз. 1 ноября Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев посетил Казахстан с официальным визитом, состоялись его встречи с Н.А.Назарбаевым и Премьер-министром Республики Казахстан Б.А.Сагинтаевым. Развиваются межпарламентские связи.

Вряд ли стоит убеждать кого-то, что сообща, опираясь на уникальные преимущества соседей и союзников, нам легче решать вопросы развития, повышения конкурентоспособности экономик, в целом укреплять позиции России и Казахстана на мировой арене.

Для этого у нас имеется эффективный инструментарий. Отмечу, в частности, внушительную правовую базу двустороннего сотрудничества – более 400 соглашений и меморандумов. Одним из базовых документов, определяющих горизонты нашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, является Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, вдохновителем которого выступил лично Президент Н.А.Назарбаев.

9 ноября в г.Петропавловске (Республика Казахстан) завершился XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана». В рамках Форума обсуждались текущие и перспективные направления взаимодействия по линии субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, укреплена нормативная база «горизонтальных» связей межрегионального и приграничного характера.

Важным итогом Форума стало утверждение президентами Российской Федерации и Республики Казахстан Плана совместных действий на 2019-2021 годы. Ключевыми сферами сотрудничества остаются взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе, космической сфере, военно-технической областях, в сфере транспорта, коммуникаций, совместная научно-техническая деятельность. В отличие от предыдущего Плана на 2016-2018 годы, новый документ дополнен разделами, посвященными культурно-гуманитарному и образовательному сотрудничеству. В него включен раздел по туризму: 2019 год станет Годом российского туризма в Казахстане, а 2020 год – Годом казахстанского туризма в России.

Россия и Казахстан продолжают расширять сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. В октябре 2018 года в Казахстане с успехом прошли Дни культуры России, на открытии которых 14 октября в Астане с аншлагом прошел концерт Кубанского казачьего хора. Создана Совместная рабочая группа российских и казахстанских историков, деятельность которой направлена в первую очередь на противодействие фальсификации общей истории наших стран (первое заседание рабочей группы прошло в Астане 27 февраля 2018 года, второе намечено на весну 2019 года).

Оцениваем как весомый наш вклад в подготовку кадров для Казахстана. В российских вузах обучаются более 71,5 тыс. граждан Казахстана, что значительно выше аналогичных показателей по другим государствам Центральной Азии. Около 29 тыс. студентов и аспирантов учатся на средства российского бюджета, остальные – на коммерческой основе. В Казахстане действует пять филиалов ведущих российских вузов (МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Астане, Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова в г.Усть-Каменогорске, Академии труда и социальных отношений и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в г.Алма-Ате, Челябинского государственного университета в г.Кустанае). Это наглядно свидетельствует о востребованности российского образования в Казахстане.

В Москве дорожат стратегическим партнерством и союзничеством с Астаной. В последние годы под руководством лидеров России и Казахстана наше партнерство еще более окрепло в рамках сложившегося двустороннего и многостороннего взаимодействия. Свою эффективность доказала координация усилий на международной арене в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества.

Наше стратегическое партнерство, углубление интеграции объективно отвечают интересам народов России и Казахстана. Они – гарант процветания и политической стабильности. Хочу выразить уверенность в том, что общая экономическая политика и скоординированная линия на международной арене сделают нас сильнее перед лицом любых испытаний. Это позволяет нам уверенно глядеть в будущее и ставить новые горизонты нашего сотрудничества.

Хочу привести мудрую казахскую пословицу: «Доброе соседство прочнее родственных уз».

Желаю участникам круглого стола успехов в работе и плодотворной дискуссии!