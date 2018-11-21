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Декабрь 2018

  • 4 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)
    28.11.18 2292-28-11-2018

    О предстоящем брифинге Представителя Президента Российской Федерации (шерпы) в «Группе двадцати» С.В.Лукаш

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    4 декабря в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от центрального здания Министерства) состоится брифинг заместителя начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации, Представителя Президента Российской Федерации (шерпы) в «Группе двадцати» Светланы Владимировны Лукаш.

    Тема – «Итоги саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе».

    Приглашаются представители дипломатического корпуса, российских и зарубежных СМИ.

    Начало брифинга – в 11:00, проход журналистов – с 10.00.

    Аккредитация для дипкорпуса – по электронной почте pc.mid@yandex.

    Аккредитация до 14:00 часов 3 декабря.

    Вход – по дипломатическим карточкам или паспортам (для дипкорпуса), по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).

    Справки по тел.: 8-499-244-20-87 (Пресс-центр МИД России).

     

     

     

     

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