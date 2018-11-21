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Декабрь 2018
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4 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)28.11.18 2292-28-11-2018
О предстоящем брифинге Представителя Президента Российской Федерации (шерпы) в «Группе двадцати» С.В.Лукаш
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
4 декабря в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от центрального здания Министерства) состоится брифинг заместителя начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации, Представителя Президента Российской Федерации (шерпы) в «Группе двадцати» Светланы Владимировны Лукаш.
Тема – «Итоги саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе».
Приглашаются представители дипломатического корпуса, российских и зарубежных СМИ.
Начало брифинга – в 11:00, проход журналистов – с 10.00.
Аккредитация для дипкорпуса – по электронной почте pc.mid@yandex.Аккредитация до 14:00 часов 3 декабря.
Вход – по дипломатическим карточкам или паспортам (для дипкорпуса), по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Справки по тел.: 8-499-244-20-87 (Пресс-центр МИД России).
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21.11.1819:50Заявление МИД России
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5.09.1819:52Заявление МИД России
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31.08.1820:54Заявление МИД России
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27.11.1817:23Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Министром Европы и иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дрианом, Париж, 27 ноября 2018 года