Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам и участникам международного круглого стола «Будущее Каспия. Научные проекты и исследования»

Сердечно приветствую организаторов и участников международного круглого стола «Будущее Каспия. Научные проекты и исследования».

Связи между академическими кругами утвердились в качестве важной составной части многопланового взаимодействия прикаспийских стран. Исследования по тематике Каспия востребованы как государственными и общественными структурами, так и деловым сообществом.

На поиск оптимальных решений общих насущных задач нацелен и ваш научный слет, собравший многих авторитетных специалистов. Его насыщенная программа позволяет предметно обсудить широкий спектр актуальных вопросов каспийской повестки дня – от хозяйственного освоения морской акватории до сохранения уникальной экосистемы и биоразнообразия.

Убежден, что форум пройдет в дружественном ключе, будет способствовать углублению многостороннего сотрудничества в рамках «пятерки». А сформулированные по его итогам рекомендации внесут вклад в эффективную реализацию подписанной этим летом на саммите в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ

28 ноября 2018 года