Беседа Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с журналистами «Раша Тудэй Франс» и «Спутник Франс» в ходе посещения офиса «Раша Тудэй Франс», Париж, 27 ноября 2018 года

Журналист РТ: Добро пожаловать!

С.В.Лавров: Ваш офис очень впечатляет. А вот такие красивые женщины, оказывается, подрывают суверенитет Франции!

***

Журналист RT: Наш коллега как раз оказался в воскресенье в центре беспорядков в Париже, в т.ч. надышался слезоточивым газом, а потом его облили из водяной пушки.

С.В.Лавров: Я слышал, что вода как раз полезна при попадании слезоточивого газа на слизистые. Так что, порядок был правильный.

***

Журналист РТ: В Елисейский дворец нас в принципе не пускают. Но сегодня сделали исключение.

С.В.Лавров: Дело не в том, кто кого куда пускает, а в том, кто смотрит.

6-7 декабря в Милане состоится СМИД ОБСЕ. У нас там несколько инициатив. Одна из них – дословное подтверждение обязательств, данных в ходе заседания Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1990 г., в разгар Перестройки, «братания». Мы тогда приняли обязательство о необходимости обеспечивать беспрепятственный доступ к информации для СМИ и общественности. То есть СМИ, которые не имеют доступа к информации, считаются «ущербными» (пораженными в правах), с точки зрения этих обязательств. Посмотрим, как они на это отреагируют.

Журналист РТ: Самое интересное, что в этой ситуации прямого отказа нам никто не озвучил ни письменно, ни устно.

С.В.Лавров: Просто не пускают?

Журналист РТ: У нас есть смс-сообщение, где они пишут, что будут выборочно решать, на какие мероприятия мы попадем, а на какие – нет. Один раз нас пустили, а «Спутник», как я понимаю, не пустили ни разу…

С.В.Лавров: Ну вы же совсем «отвязные», даже по сравнению с «Раша Тудэй».

Журналист «Спутника»: Я бы так не сказала. Пока что никто ни одного примера нашей «отвязности» не привел. Но и формальных отказов у нас пока нет, просто не пускают.

С.В.Лавров: Я твердо пообещал Ж.-И.Ле Дриану, что когда он в очередной раз подтвердит, что вы не СМИ, а инструмент пропаганды, мы не будем мстить французским журналистам, аккредитованным в Москве. Мы же вежливые люди.

***

(далее - перевод с английского)

С.В.Лавров: У вас в представительстве хорошо. Честно, даже как-то к работе не располагает.

Журналист РТ: Работаем мы очень активно. Это только сегодня в связи с Вашим визитом мы все в приподнятом состоянии.

С.В.Лавров: Обычно бывает наоборот. Ты ничего не делаешь, пока не появляется твой начальник, и ты не начинаешь имитировать активность.

Журналист РТ: На самом деле, нам очень повезло, у нас мотивированная команда. Единственное, что беспокоит – новые законопроекты против распространения фейковых новостей.

С.В.Лавров: Я говорил об этом сегодня Министру иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дриану. Он ничего не ответил. Вопрос ведь не только во французском национальном законодательстве, но и в исходящих от Парижа инициативах в рамках их международных усилий. Мы это сегодня обсуждали. Речь идет, в частности, о «белых списках СМИ», затрудняющих доступ к информации не попавшим в них медиа. Кроме того, упомяну Декларацию, составленную «Репортерами без границ» и взятую на вооружение рядом государств. Сегодня я спросил, почему вопросы, связанные с глобальным подходом к новостям, «фейковые» они или нет, не обсуждаются в глобальном масштабе, например, на площадке ОБСЕ, если говорить о Европе, или - ООН, если говорить обо всем мире.

У нас не находят понимания попытки регулировать интернет вне рамок международных структур. Вот, появилась Декларация об информации и демократии, а также «Парижский призыв», принятые в ходе Парижского форума мира и мероприятиях «на его полях» (11-14 ноября 2018 г.). Международный союз электросвязи на протяжении многих лет ведет дискуссии по управлению интернетом. Конечно, американская сторона не очень настроена обсуждать это с кем бы то ни было, будучи родиной интернета и страной, где он по-прежнему в общем и целом подлежит регулированию.

Понимаю, что обсуждать, согласовывать какой-либо вопрос в формате, когда представлены различные точки зрения, сложнее, чем продвигать собственные инициативы, навязывая их всяческими способами. Но то, о чем договариваются в результате напряженной дискуссии, по сути своей значительно прочнее и устойчивее, чем то, что делают в одностороннем порядке. Посмотрим, что будет.

Желаю Вам всего наилучшего!