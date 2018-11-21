Об очередном заседании Российско-Палестинского рабочего комитета по Ближнему Востоку

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября в Москве состоялось очередное заседание Российско-Палестинского рабочего комитета по Ближнему Востоку под сопредседательством специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова и советника Президента Государства Палестина по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, члена Центрального совета ООП Набиля Шааса.

В ходе развернутых консультаций, в которых с палестинской стороны приняли участие также заместитель Генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Кейс Абделькарим Абу-Лейла, член Исполкома ООП и лидер партии «Палестинский демократический союз» (ФИДА) Салех Раафат, Генеральный секретарь Народной партии Палестины Бассам Салхи и Посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофал, обсуждалась складывающаяся обстановка в палестино-израильском урегулировании, в том числе в контексте задачи не допустить ревизии общепризнанной международно-правовой основы БВУ. При этом участниками заседания была подтверждена неизменная приверженность справедливому решению палестинской проблемы в соответствии с принципом мирного сосуществования двух государств – Палестины и Израиля. Была также предметно рассмотрена проблематика скорейшего восстановления палестинского национального единства как непременного условия для реализации законного права палестинского народа на самоопределение путем создания собственного независимого государства.

По итогам заседания условлено и далее поддерживать содержательный и доверительный российско-палестинский диалог по актуальным ближневосточным проблемам, представляющим взаимный интерес.