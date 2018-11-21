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27.11.1820:00 Новости

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом.

В развитие состоявшейся накануне беседы по телефону между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Канцлером ФРГ А.Меркель обсуждались события, спровоцированные незаконным пересечением кораблями ВМС Украины российской границы в Керченском проливе 25 ноября.

С российской стороны на основании фактов было подчеркнуто, что провокационные действия были спланированы украинскими властями в нарушение норм международного права. Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины.

Германской стороне адресован призыв оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре.

 

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