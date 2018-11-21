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27.11.1819:38 Новости

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на заседании Координационного совета форума гражданских обществ «Трианонский диалог», Париж, 27 ноября 2018 года

2287-27-11-2018

Уважаемый господин Ж.-И. Ле Дриан,

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги,

Хотел бы начать с благодарности в адрес французской стороны за организацию эксклюзивной экскурсии по тем залам и помещениям Версальского дворца, в которые обычно трудно попасть.

Приветствую всех участников второго заседания Координационного совета Форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

Эта, как всем известно, совместная инициатива президентов В.В.Путина и Э.Макрона, родившаяся здесь, в Версале, во время их встречи в мае 2017 г., ориентирована на упрочение доверия и взаимопонимания между нашими народами. Наши президенты придают большое значение успешной реализации этого начинания. Об этом, кстати, свидетельствует и их встреча с членами Координационного совета – с вами – в мае этого года в ходе первой сессии Совета, которая состоялась «на полях» Петербургского международного экономического форума и была частью программы визита Президента Франции Э.Макрона в Российскую Федерацию.

То, что ваша работа востребована сегодня, особенно в нынешних условиях, – очевидно, и ее значение невозможно переоценить. Связи между нашими странами традиционно носят разноплановый характер. На нас, в частности, как постоянных членах Совета Безопасности ООН  лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности, что требует верно расставлять приоритеты в наших отношениях и видеть главные, общие для наших стран и для всего мира угрозы.  К сожалению, пока подлинной концентрации наших усилий на совместной работе по искоренению таких угроз, как терроризм и другие формы организованной преступности, мешает беспрецедентный кризис доверия, который сложился в Евроатлантическом регионе в результате игр «с нулевой суммой» со стороны ряда западных коллег. Ясно, что этот кризис не мог не оказать негативного влияния и на российско-французские отношения, над укреплением которых мы и наши предшественники совместно и настойчиво трудились на протяжении десятилетий. Мы продолжаем трудиться и не хотим, чтобы эти отношения стали жертвой срежиссированной не в Европе, но подхваченной ею, масштабной кампании против России. Частью этой кампании является информационная война, навязываемая всему международному сообществу и достигшая той стадии, когда необходимо продвигать «разрядку» в этой сфере.

Нас особо беспокоят попытки дискриминировать отдельные средства массовой информации, регулировать по линии государственных структур доступ граждан к информационным ресурсам, в том числе через законодательные инициативы на национальном уровне и через международные инициативы, которые продвигаются вне рамок универсальных структур, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы. Очень надеюсь, что эти шаги, которые очевидно не способствуют обеспечению свободы слова, не выльются во что-то наподобие политической цензуры. Рассчитываю, что препятствий в сфере доступа к информации для гражданских обществ наших стран не будет.

Мне кажется, что «Трианонский диалог», который, собственно, и был задуман для того, чтобы строить мосты, искать общие подходы к самым разным проблемам, с которыми сталкиваются наши граждане, мог бы обсудить тему доступа к информации и сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в самых разных областях, включая кибербезопасность. Кстати, мы налаживаем диалог с нашими французскими коллегами, в том числе и по этой проблеме, которая в интерпретации отдельных политиков отравляет отношения между Россией и Западом. Нет сомнений, что тема информационной безопасности во всем ее многообразии заслуживает внимания не только государств, хотя они несут основную ответственность за кибербезопасность, но и граждан, потому что она напрямую затрагивает их права на доступ к новостям, к их анализу.

Тем не менее, несмотря на проблемы, которые существуют между Россией и Западом, обнадеживает, что взаимодействие между Россией и Францией продолжает развиваться в самых различных областях – от экономики до культуры. Об этом шла речь и на наших сегодняшних с Министром Ж.-И. Ле Дрианом переговорах.

Уверенно растет товарооборот. Вопреки санкциям, спираль которых продолжает закручиваться, на российском рынке продолжают плодотворно и, как я понимаю, с пользой для себя трудиться более 500 компаний из Франции. Предстоящее в середине декабря очередное заседание Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в Париже наверняка увенчается договоренностями о дальнейшем развитии нашего сотрудничества в этих сферах.

Министр Европы и иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан уже говорил о регулярном характере политического диалога, в том числе на самом высоком уровне. Я уже упоминал, что в мае этого года Президент Франции Э.Макрон посетил с рабочим визитом Россию. К этому событию было приурочено его участие в заседании Координационного совета. В июле наши лидеры по-настоящему наслаждались игрой французской сборной по футболу. Буквально пару недель назад Президент России В.В.Путин в свою очередь принял участие в памятных мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны в Париже и в инаугурационном заседании Парижского форума мира. Надеюсь, что дальнейшая деятельность этого Форума – как я понимаю, планируется сделать его регулярным – будет способствовать не только обогащению двусторонних отношений, но и мобилизации гражданских обществ совместно с государствами на поддержку усилий по укреплению международного права, на выработку подлинно коллективных решений при уважении суверенитета государств и других принципов Устава ООН, конечно, включая принцип невмешательства во внутренние дела.

На международном уровне мы с французскими партнерами стараемся находить точки соприкосновения. В июле этого года по инициативе наших президентов осуществили совместную операцию по доставке гуманитарной помощи нуждающимся в ней гражданам Сирии. В октябре президенты России и Франции вместе с лидерами Германии и Турции участвовали в четырехстороннем саммите в Стамбуле, который поддержал импульс в сирийском урегулировании, приданный и Астанинским процессом, и Конгрессом сирийского национального диалога в Сочи в январе с.г., где были сформулированы практические шаги по реализации резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

28-29 ноября в Астане состоится очередная международная встреча по Сирии, на которой мы надеемся сделать важные шаги по завершению работы по формированию Конституционного комитета с участием сирийского правительства, оппозиции и представителей гражданского общества.

Наверное, главное в наших отношениях – это то, что искренние чувства взаимной симпатии между нашими народами, опирающиеся на глубокое взаимное переплетение культур, остаются незыблемыми, не подверженными влиянию переменчивых политических ветров. Думаю, не будет преувеличением сказать, что в России глубоко ценят все, что связано с историей, культурой, традициями Франции. Знаю, что и во Франции, невзирая на попытки «демонизировать» Россию, которые мы сейчас наблюдаем на Западе, сохраняется неподдельный интерес к нашей стране, ее богатейшему культурно-историческому наследию, традиционным ценностям, которые присущи многонациональному российскому обществу. Думаю, что такая взаимная привязанность, уважение и симпатия – это наше общее достояние и прочный фундамент для расширения сотрудничества.

Задача «Трианонского диалога» видится, прежде всего, в продвижении положительной и устремленной в будущее двусторонней повестки, в первую очередь, посредством наращивания контактов между людьми. Чем чаще россияне и французы будут общаться друг с другом, тем объективнее будет их представление о том, как и чем живут наши общества. Думаю, что впечатление французских, да и всех других болельщиков от русского гостеприимства в ходе Чемпионата мира по футболу – лучшее тому доказательство. В результате более частых устойчивых контактов на человеческом уровне будет меньше поводов и предлогов для различных спекуляций и попыток отяготить наши отношения искусственными проблемами.

Мы с господином Ж.-И. Ле Дрианом с удовлетворением отмечаем, что «Трианонскому диалогу» удается не только подключаться к различным конференциям и встречам наподобие сегодняшней, но и выдвигать собственные инициативы. Такие усилия по линии общественной дипломатии мы будем приветствовать и поддерживать. Упомяну здесь и то, что мы называем «научной дипломатией», когда историки с пользой для сегодняшнего дня могут совместно обсуждать самые неоднозначные страницы нашей общей истории и истории Европы в целом.

Мы бы хотели, чтобы «Трианонский диалог» уделял особое внимание вовлечению молодых людей в процесс взаимного обогащения и совместной работы.

Убежден, что сейчас, когда вы решили все основные организационные задачи при помощи правительств наших стран, у «Трианонского диалога» есть все необходимое, чтобы стать ключевым, по-настоящему цементирующим элементом российско-французского межобщественного взаимодействия.

Желаем вам всяческих успехов. Можете всегда рассчитывать на нашу поддержку.

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