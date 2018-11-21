О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября в Париже Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом.

Стороны с удовлетворением отметили, что углубление контактов на различных уровнях положительно влияет на общий вектор развития российско-французских отношений. Была выражена обоюдная заинтересованность в поддержании наметившейся позитивной динамики торгово-экономических и инвестиционных связей, сотрудничества в межпарламентской и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в контексте состоявшегося в Стамбуле 27 октября четырехстороннего саммита (Россия-Турция-Франция-ФРГ), обстановку в Ливии, Йемене и на Украине.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и защите интересов российских и французских компании от экстерриториального действия антииранских санкций США.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы укрепления европейской безопасности, текущее состояние отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО, ход подготовки к СМИД ОБСЕ 6-7 декабря в Милане.

Министры приняли участие в работе второго заседания Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

В ходе визита С.В.Лавров также посетил представительство «RT- France».