Об открытии 46-й сессии Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 ноября в Вене начала работу 46-я сессия Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

В ходе заседания члены Совета, в число которых входит Российская Федерация, рассмотрят широкий круг вопросов деятельности этого Спецучреждения ООН по продвижению устойчивой и всеохватной индустриализации. Отдельное внимание будет уделено участию ЮНИДО в реформировании системы развития Организации Объединенных Наций, работе по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Совет также проведет обзор консультативного статуса неправительственных организаций, рассмотрит заявки ОЭСР, Организации здравоохранения Западной Африки и Организации стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на заключение партнерских соглашений с ЮНИДО.