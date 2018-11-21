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27.11.1818:39 Новости / Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

Об открытии 46-й сессии Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 ноября в Вене начала работу 46-я сессия Совета по промышленному развитию Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

В ходе заседания члены Совета, в число которых входит Российская Федерация, рассмотрят широкий круг вопросов деятельности этого Спецучреждения ООН по продвижению устойчивой и всеохватной индустриализации. Отдельное внимание будет уделено участию ЮНИДО в реформировании системы развития Организации Объединенных Наций, работе по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Совет также проведет обзор консультативного статуса неправительственных организаций, рассмотрит заявки ОЭСР, Организации здравоохранения Западной Африки и Организации стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на заключение партнерских соглашений с ЮНИДО.

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