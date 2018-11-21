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27.11.1813:44 Новости

О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью

2282-27-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 ноября статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Т.Клаара, представителя ООН Д.Султаноглу и спецпредставителя Действующего председательства ОБСЕ Р.Михалку.

В ходе встречи сопредседатели проинформировали об итогах своих консультаций в Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Также обсуждались текущая ситуация на Южном Кавказе и подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, запланированному на 11 - 12 декабря текущего года.

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