Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Швейцарию

28 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров совершит рабочий визит в Швейцарию. В привязке к его участию в проводимой в Женеве под эгидой ООН Министерской конференции по Афганистану состоятся переговоры с Начальником Федерального департамента (министром) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, в ходе которых планируется обсудить двустороннюю проблематику, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

В нынешней непростой внешнеполитической ситуации Швейцария старается проводить линию на сохранение конструктивного политического диалога с нашей страной, в том числе на высоком уровне, наработанного позитива взаимодействия в различных сферах. Поддерживается динамичный ритм контактов между парламентами и министерствами, налажено взаимодействие по межрегиональной линии.

Между внешнеполитическими ведомствами обеих стран развивается диалог на основе подписанного в ноябре 2007 г. межмидовского Меморандума о содействии развитию двустороннего сотрудничества. Ежегодно проводятся встречи министров иностранных дел (последняя по времени – 25 сентября 2018 г. в Ныо-Йорке «на полях» ГА ООН). Важную роль играет механизм координаторов российско-швейцарского сотрудничества на уровне первых заместителей министров иностранных дел, ежегодно встречающихся для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Регулярно проводятся межмидовские консультации по проблематике отношений между нашими странами, вопросам безопасности и разоружения, урегулирования региональных конфликтов, сотрудничества в области прав человека, деятельности ОБСЕ, другим актуальным темам.

Швейцария является стабильным торгово-экономическим партнером России. В отношении антироссийских ограничений, введённых ЕС в связи с кризисом на Украине, Берн продолжает придерживаться ранее выработанной позиции: собственные санкции против России не вводить, но при этом не позволять обходить с территории Конфедерации данные рестриктивные меры Евросоюза. В течение 2016-2017 гг. динамика российско-швейцарской торговли адаптировалась к колебаниям мировых цен на энергоносители и валютных курсов, а также упомянутым «ограничительным мерам» Конфедерации и перешла к уверенному росту.

В 2017 г. взаимный товарооборот достиг 6 млрд. долларов США (+22% к 2016 г.), в том числе российский экспорт составил 3,8 млрд. долларов (рост на 27,7%), импорт – 2,2 млрд. долларов (рост на 13,2%). По итогам января-сентября 2018 г. зафиксировано увеличение двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 33,4% (5,5 млрд. долларов), в том числе российский экспорт – 3,6 млрд. долларов (рост на 40,9%), импорт – 1,9 млрд. долларов (рост на 20,9%).

Сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике, по данным Банка России, составила по состоянию на 1 апреля 2018 года 11,5 млрд. долларов, российских в швейцарской – 20,3 млрд. долларов.

Среди крупных инвестиционных швейцарских проектов последних лет в России – строительство второй очереди фабрики «Нестле Пурина ПетКер» (производство кормов для домашних животных) в Калужской области, в которое концерн намерен инвестировать 10 млрд. рублей до 2019 г., а также начатое в октябре 2017 г. возведение нового завода по производству детского питания «Нестле» в Вологодской области (планируемый объем инвестиций до 2019 г.- 1,8 млрд. рублей).

О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует, в частности, тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при Правительстве Российской Федерации (КСИИ) входят 5 представителей крупных швейцарских концернов, что сопоставимо с участием в этой структуре представителей компаний ФРГ и Франции и опережает представительство таких ведущих внешнеторговых партнеров России, как, например, Нидерланды и Италия. Членами КСИИ от Швейцарии являются представители «ABB Ltd», «LafargeHolcim», «Nestle S.A.», «Novartis AG», «Tetra Рак». Для сравнения: ФРГ представлено в КСИИ 7-ю членами, Франция - 6-ю, Нидерланды – тремя, Италия – двумя.

С 1994 г. действует Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК). Запланированное на 4 декабря 2018 г. в Берне ее очередное, девятнадцатое заседание будет посвящено обсуждению перспектив оптимизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия, поиску путей решения существующих в этой сфере проблем. С российской стороны СМПК возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко.

Россия ценит взаимодействие со швейцарскими коллегами по международным делам. Подходы Москвы и Берна к узловым международным проблемам совпадают не во всем, но это не означает, что мы не готовы работать над сближением наших позиций для продолжения успешного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. В России отдают должное последовательной линии Конфедерации на проведение политики нейтралитета, ее дипломатическим усилиям в урегулировании региональных конфликтов. Обе страны руководствуются принципами многополярности, верховенства права в международных отношениях, ведущей роли ООН в деле обеспечения мира и безопасности.

Швейцария осуществляет представительство интересов России в Грузии и Грузии в России. Соответствующие договоренности были оформлены межправсоглашениями, которые вступили в силу 4 марта 2009 г. С 5 марта 2009 г. официально действуют секции интересов в Тбилиси и Москве. В контакте со Швейцарией решаются насущные консульские и гуманитарные проблемы наших соотечественников и многочисленной грузинской диаспоры в России.

Высоко ценим оказываемую Швейцарией организационную поддержку проведению Женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье, которые остаются единственным международным форматом для поддержания прямого диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

Наряду с обсуждением двусторонней повестки предполагается обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с международным терроризмом, проблематику разоружения и нераспространения и др.